x
  1. Home
  2.  News
  3.  Local News

Township hosts Lafayette Day

Lafayette. Lafayette Township held a Lafayette Celebration Festival on June 27.

Lafayette Township /
| 29 Jun 2026 | 01:23
    Sparky sits inside a 1938 Sanford Fire Truck.
    Sparky sits inside a 1938 Sanford Fire Truck. ( Photo: Maria Kovic)
    Kimbilee and Adolph Noel-Jeune of lafayette Seventh Day Adventist Church pose for a photo.
    Kimbilee and Adolph Noel-Jeune of lafayette Seventh Day Adventist Church pose for a photo. ( Photo: Maria Kovic)
    Chloe and Lily Geuther sing.
    Chloe and Lily Geuther sing. ( Photo: Maria Kovic)
    Sheriff's deputies Dominic Solimando and Anthony Reed pose with Brenna Maat.
    Sheriff's deputies Dominic Solimando and Anthony Reed pose with Brenna Maat. ( Photo: Maria Kovic)
    The Lafayette Fire Dept. poses for a photo.
    The Lafayette Fire Dept. poses for a photo. ( Photo: Maria Kovic)
    Brenna Maat, Savi and Parker Franek, all of Lafayette pose for a photo.
    Brenna Maat, Savi and Parker Franek, all of Lafayette pose for a photo. ( Photo: Maria Kovic)