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Township hosts Lafayette Day
Lafayette. Lafayette Township held a Lafayette Celebration Festival on June 27.
maria kovic
Lafayette Township
/
| 29 Jun 2026 | 01:23
Sparky sits inside a 1938 Sanford Fire Truck.
(
Photo: Maria Kovic
)
Kimbilee and Adolph Noel-Jeune of lafayette Seventh Day Adventist Church pose for a photo.
(
Photo: Maria Kovic
)
Chloe and Lily Geuther sing.
(
Photo: Maria Kovic
)
Sheriff's deputies Dominic Solimando and Anthony Reed pose with Brenna Maat.
(
Photo: Maria Kovic
)
The Lafayette Fire Dept. poses for a photo.
(
Photo: Maria Kovic
)
Brenna Maat, Savi and Parker Franek, all of Lafayette pose for a photo.
(
Photo: Maria Kovic
)
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1
Anthony Reed
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Brenna Maat
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lafayette day
4
Lafayette Township
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Lily Geuther
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maria kovic
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Parker Franek
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