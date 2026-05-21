Sussex Tech defeats Mountain Lakes in softball matchup

Sparta. Sussex Tech earned a 6-3 home victory over Mountain Lakes on May 15 as Alexandra Sweetman scored twice and shared pitching duties in the win.

Sussex County /
| 21 May 2026 | 02:36
    Sussex Tech batter Destinee DeGroat scored 1 run. ( Photo: George Leroy Hunter)
    Sussex Tech infielder Nevaeh Feliciano throws the ball towards first base during a play. Feliciano scored 1 run for her team. ( Photo: George Leroy Hunter)
    Sussex Tech batter Kaylee Goytil connects with the ball. ( Photo: George Leroy Hunter)
    Sussex Tech pitcher Alexandra Sweetman in throw motion. Sweetman scored 2 runs for her team. ( Photo: George Leroy Hunter)

The Mustangs improved to 8-10.

Alexandra Sweetman led Sussex Tech with two runs scored. Destinee DeGroat, Carleigh Stoll, Nevaeh Feliciano and Addison Realista each added a run.

Sweetman and Skyler Andrejack shared pitching duties for Sussex Tech.

For Mountain Lakes (5-14), Louisa Borden, Karly Ross and Fallon Fayo each scored once. Despite the loss, Mountain Lakes junior pitcher Jamie Polachek recorded the 100th strikeout of her varsity career.