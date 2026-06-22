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Wallkill Valley Regional High School Class of 2026

| 22 Jun 2026 | 11:58
    Wallkill Valley Regional High School Class of 2026

Ethan Alfonso

Melanie Algarin

Diamond Alvarado

Mia Amicucci

Dennis Aungst

Lucas Bagao

Michael Balunis Jr

Sean Beck

Christopher Bila

Sadie Biondo

Luke Bolich

Justin Bonaparte

Zackary Bonard

Sarah Bravo

Macy Breure

Kellan Brown

Liam Brown

Helana Bruno

Holly Cabral

Katelyn Calderon

Alejandra Callejas

Jenna Cammarata

Lexi Cammarata

Lily Capozzoli

Ashley Caraccio

Luis Cardenas

Holly Carpentier

John Carr

Gabriella Carreiro

Destiny Cerracchio

Mikayla Cherry

Genesis Classen

Daniel Collins

Gabrielle Cox

Owen Crowell

Nicholas DaSilva

Eugene Davina

Brianne Decker

Matthew Defede

Noah DeGraw

Bianca DeJesus

Justin DeJesus

Joshua Demarest

Ava Dilzer

Meredith Douglas

Ryan Dylewski

Noah Eastburn

Aaron Eichler

Samuel Eichler

Joel Espinal

Emily Evans

Kaylee Fagan

Drake Fanuel

Andeury Feliz DeLeon

Olivia Fisher

Lorenzo Flores DeBenedictis

John Frylinck

Alandra Garcia

Esteban Gillet

Juliana Godinez

Samuel Goldy

Valeria Gonzalez

Fiona Gordon

Emily Gorecki

Tyvioan Griffin

Jesse Grusovnik-DeRoide

Tyler Haberstroh

Gilberto Henriquez

Lore Hicks

Connor Hoebee

Armin Hosseinpoor

Grace Insalaco

Jaymari Joyner

Ainsley Jurczak

Jake Klein

Hunter Koger

Joseph Kubrin

Gabriella Kuhar

Kajetan Lackosz

Klaudia Lackosz

Paul Larsen

Sierra Latronica

Cassandra Leyson

Kayley-Rose Lindblad

Gaige Lipps

Maksymilian Maj

Anderson Maldonado Duron

Marilyn Matos

Paula Mayo Salgado

Tyler McCrary

Ryan Miller

Jadyn Milligan

Aiden Moncrieffe

Jakob Morales

Nadhya Morales

Joley Motter

Naomy Murata

Jacob Muro

Joshua Muro

Haley Murphy

Olivia Nagy

Josephine Nardini

Alexander Neubig

Audrey Newsome

Kooper Nicolai

Yudiana Orellana-Cabrera

Jaden Ortiz Brush

Emmanuel Oti

William Pallay

Anthony Parmeland

Mary Patti

Anthony Peluso

Vincent Peluso

Brianna Peterson

Ian Philback

Kayley Pignataro

Andrew Pohl

Michael Pohl

Anton Pravetz

Miranda Raffo

Keylee Ramirez

Ivan Reyes

Leilani Rivera

Alyssa Roccisano

Jeremy Rockwell

Frandy Rodriguez

Jonathan Rojas-Cortes

Jackson Saltzman

Alexxa Schlereth

Christian Serrano

Danika Sheets

Victoria Shikata

Dominick Simone

Gage Smith

Travis Snyder

Alaina Sorce

Patrick Stanislawczyk

Zachary Stapel

Ryan Stoll

Evin Storms

Joseph Sugar

Tyler Swenson

Savannah Tamboer

Lea Torres

Carley VanDerweert

Emilia Veith

Gavin Walker

Kyle Warner

Vincent Werdann

Camille Wolff

Tallon Zabriskie