Honor Roll: Lafayette Township School 3rd Marking Period 2025-26

| 08 May 2026 | 02:19

    High Honors

    Grade 5

    Declan Edsall

    Mackenzie Henry

    Grade 6

    Nicholas Brown

    Letty Harrell

    Kayla McKevitt

    Penelope Oesen

    Grade 7

    Joel Curcio

    Lorelai-Harris Battista

    Grade 8

    Ameila Cronin

    Olivia Edsall

    Matthew Kuperus

    Dominic Marchiano

    William Pagano

    Jaxon Retz

    Reese Scholtz

    Ella Torres

    Honors

    Grade 5

    Sarah Bose

    Rocco Braccioforte

    Avrianna Gaffney

    Brantley Link

    Kamila Medina

    Kenzie Oswald

    Jeronimo Paltin

    Olivia Shay

    Lincoln Thomas

    Jake Torjesen

    Grade 6

    Landon Belcher

    Brooklyn Dickinson

    Juliet Geaney

    Garrett McLoughlin

    Matthew Pagano

    Emmie Redondo

    Zachary Tiberi

    Christian Vilar

    Grade 7

    Isabella Arroyo. Jackson Gall

    Lincoln Gall

    Greylon Harrell

    Gabriella Janmaat

    Emma Kay La Russo

    Riley McCloskey

    Talon Schaeffner

    Emma Schermer

    Jaxson Tiberi

    Cooper Torres

    Grade 8

    Ryan Arruda

    Lorenzo Blanco

    Keila Bravo

    Emilia Coye

    Graysen Curcio

    Arabella DeKorte

    Austin Empirio

    Gianlucas Villa