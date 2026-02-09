x
Honor Roll: Hardyston Middle School MP2 2025-26

Hardyston
09 Feb 2026

    High Honors

    Grade 5

    Gina Campa

    Caedynce Dunn

    Caleb Dunn

    Charlotte Herrmann

    Carson Keil

    Maxton Kulik

    Matteo Manger

    Hazel Phillips

    Briar Simmons

    Grayson Snure

    Veronica Velez

    Grade 6

    Savannah Adams

    Lily Altieri

    Avery Boyd

    Payton Burtt

    Greyson Damm

    Riley Davidek

    Caolan Demsak

    Ethan Garcia

    Aria Goellner

    Mason Jensen

    Brielle Kral

    William Matos

    Omar Mayo Salgado

    Anabelle Mccann

    Sofia Meyer

    Colin Murray

    Mia O’leary

    Morgan O’leary

    Cullen Patalita

    Hasina Paudel

    Gianna Rastello

    Pippa Schmidt

    Collette Settembrino

    Andrew Sullivan

    Stella Testa

    Ava Velasco

    Victoria Weafer

    Grade 7

    Alex Beck

    Avery Bertoa

    Chloe Demsak

    Emma Irish

    Vanessa Kelly

    Veronica Lami

    Jeremy Lorenzo

    Bradley Maloney

    Colin Mcconnell

    Emma Napovier

    Rocco Orlando

    Hardik Paudel

    Clarisse Simbulan

    Grade 8

    Abigail Baldassano

    Temperance Boughton

    Chloe Clapp

    Chase Diaz

    Alexa Fleming

    Mackenzie Herrmann

    Aiden Juba

    Gavin Mccallum

    Charli Mcclinton

    Courtney Mogavero

    Logan Richter

    Jayden Rinaldi

    Brandon Romeo

    Noelle Rosimini

    Joshua Rubalcava

    Nathaniel Rubalcava

    Kayla Stanton

    Lucas Sytsma

    Honors

    Grade 5

    Jackson Biamonte

    Brooklyn Birdsall

    Antonio Bonagura

    Wyatt Carrigan

    Chase Collins

    Emeline Demeter

    Brody Hintzen

    Kaylee Kuczynski

    Camila Luna

    Lianna Mehmedi

    Eli Nakouzi

    Torin Nilan

    Nicholas Phillips

    Jenacy Santana

    Jaden Seukiree

    Jackson Shreaves

    Jackson Simon

    Piper Skretkowicz

    Parker Symons

    Madison Tordai

    Ilan Villegas

    Weston Vinales

    Grade 6

    Olivia Clark

    Christian George

    Alexander Gonzalez

    Aubrey Greco

    Sydney Heaney

    Blake Kehler

    Adam Krystyniak

    Kylen Lambe

    Jordan Marte

    Wyatt Mccarrick

    Trent Mcmanus

    Aubree Molinari

    Benjamin Nichols

    Jacob O’rourke

    Alonso Ramirez

    Cameron Rivera

    Maliyah Rodriguez

    Cole Rosimini

    Evan Toderic

    Grade 7

    Dean Carrigan

    Logan Cascone

    Joseph Colon

    Anthony Dennis

    Michael Derych

    Yaretzi Felix

    Mason Hintzen

    Carly Incorvaia

    Demi Lesina

    Brody Luciano

    Noor Nakouzi

    Sonny Oakley

    Sophia Simmons

    Xavier Stormes

    Rory Vanderwende

    Grade 8

    Laelani Arellano

    Natalie Bello

    Jake Davidek

    Karly-Ann Davina

    Paige Garner

    Jayden Gutierrez

    Luke Harrison

    Maeve Healy

    Jasmyne Hrehorovich

    Noah Kearney

    Matthew Krukovsky

    Mariah Tabano

    Julian Tirado

    Giovanna Violante

    Ryan Wagoner

    Honorable Mention

    Grade 5

    Legen Derry

    Ayden Kearney

    Colt Papp

    Grade 6

    Aiden Gould

    Grade 7

    Michael Cammarata

    Akira Nanan

    Grade 8

    Benjamin Drelick

    Giavanna Freeman

    Nathaniel Rico

    Darius Valentin

