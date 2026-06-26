x
  1. Home
  2.  Milestones
  3.  Honor Roll/Dean's List

Honor Roll: Hamburg School 4th Marking Period 2025-2026

| 26 Jun 2026 | 02:54

    Distinguished Scholars

    Grade 5

    Damion Grant

    Jada Michel

    Jayden Ramos

    Jacob Ruit

    Grade 6

    Emily Guinard

    Selena Haidar

    Alexis Hastrup

    Nicholas Ramos

    Makayla Worrell

    Grade 7

    Madison Dimitui

    Alchemy Marciano

    Andres Pena

    Grade 8

    Betsey Aidoo

    Jacob Bruinix

    Oliver Dreifus

    Yussef Haidar

    Jeweliauna Matta

    Jacob Ramos Jr

    Amelia Ruit

    Anastasiia Zahorodna

    Honors

    Grade 5

    Julian Correa

    Ava Ferguson

    Skye Haddock

    Jayden Hernandez

    Ava Ramos

    Grade 6

    Samuel Aidoo

    Enzo DeBlasio

    Michael Frangipane

    Lincoln Luedtke

    Nathaniel Rodriguez

    Callie Sheridan

    Grade 7

    Emily Henderson

    Maya McMichael

    Mia Mejia

    Jason Nostray YafarEvelyn Tassillo

    Grade 8

    Briella Cashen

    Loyda Estevez Marte

    Erika Fischer

    Dante Molinari

    Mya Morales

    Raizel Ruan

    Jamie Schels

    Kayla Welsh