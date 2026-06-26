Honor Roll: Hamburg School 4th Marking Period 2025-2026

Distinguished Scholars
Grade 5
Damion Grant
Jada Michel
Jayden Ramos
Jacob Ruit
Grade 6
Emily Guinard
Selena Haidar
Alexis Hastrup
Nicholas Ramos
Makayla Worrell
Grade 7
Madison Dimitui
Alchemy Marciano
Andres Pena
Grade 8
Betsey Aidoo
Jacob Bruinix
Oliver Dreifus
Yussef Haidar
Jeweliauna Matta
Jacob Ramos Jr
Amelia Ruit
Anastasiia Zahorodna
Honors
Julian Correa
Ava Ferguson
Skye Haddock
Jayden Hernandez
Ava Ramos
Samuel Aidoo
Enzo DeBlasio
Michael Frangipane
Lincoln Luedtke
Nathaniel Rodriguez
Callie Sheridan
Emily Henderson
Maya McMichael
Mia Mejia
Jason Nostray YafarEvelyn Tassillo
Briella Cashen
Loyda Estevez Marte
Erika Fischer
Dante Molinari
Mya Morales
Raizel Ruan
Jamie Schels
Kayla Welsh