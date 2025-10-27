Sparta tops Jefferson, 54-35

Sparta High School defeated Jefferson Township High School, 54-35, in varsity football on Friday at Jefferson Township High School.
Sparta quarterback Shane Hoover passed for 308 yards and 4 touchdowns. Wideout Christian Brevig scored 2 touchdowns. Brady Shagawat and Samuel Deeny scored 1 touchdown apiece. Running back Jace Stiansen rushed for 128 yards and 2 touchdowns.
Jefferson quarterback Eric Hokenberg passed for 394 yards and 3 touchdowns. Steven Cruz caught 10 passes for 193 yards and scored 2 touchdowns. Christopher Connolly caught 5 passes for 136 yards and scored 1 touchdown. Running back Braedan Cummings rushed for 143 yards and 2 touchdowns.
The Spartans improved to 6-3, while the Falcons fell to 2-7.