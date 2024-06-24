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Wallkill Valley Regional High School Class of 2024

Hamburg /
| 24 Jun 2024 | 07:07
    WV1 The Wallkill Valley Regional High School Class of 2024 graduates in the gym Friday, June 14. (Photo by Maria Kovic)
    WV1 The Wallkill Valley Regional High School Class of 2024 graduates in the gym Friday, June 14. (Photo by Maria Kovic)
    WV2 The Wallkill Valley Regional High School Class of 2024 graduates in the gym Friday, June 14. (Photo by Maria Kovic)
    WV2 The Wallkill Valley Regional High School Class of 2024 graduates in the gym Friday, June 14. (Photo by Maria Kovic)
    Valedictorian Braden Bonser speaks at graduation.
    Valedictorian Braden Bonser speaks at graduation.
    Salutatorian Sydney Vierzchalek speaks at graduation.
    Salutatorian Sydney Vierzchalek speaks at graduation.
    Wallkill Valley Regional High School Class of 2024
    Wallkill Valley Regional High School Class of 2024
    Wallkill Valley Regional High School Class of 2024
    Wallkill Valley Regional High School Class of 2024
    Wallkill Valley Regional High School Class of 2024
    Wallkill Valley Regional High School Class of 2024

Austin Abbott

Angelina Alamo

Kirsten Albert

Manuel Alvarado

Alijaan Anjum

Emma Babcock

Adrianna Barone

Nikos Battagliese

Emily Beck

Ava Berner

Olivia Birkelbach

Joseph Bolaji Asiedu

Braden Bonser

Kaylyn Bowden

Finley Brown

Cameron Brunner

Matthew Callejas

Lucio Campa

Tristan Carpentier

Sophia Choi

Kaylee Clarke

Samantha Classen

Rachel Collins

Jaden Cruz

Emily Cubby

Seamus Cummings

Liam Cunniffe

David Daneri Pena

Adrianna De Jesus

Zachary Decker

Joskar Diaz

Emily Dora

Francheska Dorilus

Makayla Drake

James Federico

Anthony Ferraro

Antonia Ficacci

Emma Finamore

Megan France

Jaden Galarza

Brayden Gallagher

Juan Galvis

Brandon Gandarinho

Marco Garces

Dawson Garcia

Nicholas Gibson

Ruben Gomez

Sebastian Hamarcak

Sierra Hartlieb

William Hasbrouck

Gibelli Henriquez

Kennedee Hinton

Gabriella Jankowski

Patrick Kane

Lillian Kays

Brittney Kinney

Keeley Korger

Kyle Kretzmer

Gianni LaRocca

Jennah Leka

Diondre Leonard

Jasmine Lino

Dante Lizarazu-Torres

Anneliese Lopez

Ernesto Lopez

Isabella Mastenbrook

Ryan McCallum

Elijah McLean

Elizabeth McMickle

Jaiden McNeill

Makayla Mehmedi

Joseph Mendez

Joshua Mendez

Nicholas Mendoza

Olivia Messinger

Colin Mogavero

Jackson Moller

Aidan Montanez

Vanessa Mundy

Logan Murphy

Michelle Mwaniki

Kayleigh Newsome

Megan Nolan

Paige O’Neill

Jorge Onofre

Joy Oostdyk

Delight Oti

Olivia Owens

Sonel Pagan

Angela Patti

Emily Pauciello

Eric Pena

David Perez

Ashleigh Pokrzywa

Fiona Postas

Jadeline Pulecio

Soumil Puthezhath

Harlie Reardon

Luke Reilly

Zora Reinle

Wade Riley

Johaira Rivera

Darren Rockwell

Alejandro Rodriguez

Kaylee Russell

Sarina Sanders

Christian Santiago

Jacqueline Schels

Nikolas Schmitt-Erickson

Anthony Sgroi

Marissa Shea

Jordyn Siedel

Isaiah Simmons

Josiah Simmons

Brice Simon

Evelyn Slater

Logan Slater

Britney Smedley

Emma Snyder

Maia Songer

Gabriella Spadora

Ryan Stanton

Nathaniel Steyling

Ashleigh Stone

Ashley Sutherland

Holly Taylor

Jennifer Testino

Lily Tobachnick

Skylar Tomlin

Martin Tranes

Gabriel Uy

Kayla Van Ginneken

Catherine VanTassel

Janelys Vazquez

Jack Veith

Sydney Vierzchalek

Adrianna Violante

Andre Walker

James Walters

Georgia Wheeler

Olivia Williams

Ryan Wylie

Isabella Yakkey

Adam Zaborny

Tristan Zabriskie

Alyssa Zemietra

Evan Zhang