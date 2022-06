SCCC Dean’s List, Spring 2022

Sussex County Community College recently announced the 420 students who showed the academic achievement required to make the Dean’s List for the Spring 2022 semester. To be named on the Dean’s List, a student must have a semester (full-time students) or cumulative (part-time students) grade point average of at least 3.5.

The following students are on the Spring 2022 Dean’s list:

Jayden L Battle, Alpha

Samantha H Brown, Andover

Martina E Freeman, Andover

Angelina D Hofheinz, Andover

Trey M Kaplan, Andover

Alivia R Loveland, Andover

Celia Matullo, Andover

Charles Mills, Andover

Nichole T Niemynski, Andover

Grant D Parker , Andover

Giana Piccirillo, Andover

Elizabeth R Sedlak, Andover

Aynsley B Trevillyan, Andover

Kerensa J Trevillyan, Andover

Joseph A Campilongo, Augusta

Clara J Lappert, Augusta

Amanda Nelson, Augusta

Brayden W McEwen, Bangor

Annarita Neira, Bethlehem

Shaun A Cannone, Blairstown

Julia C Dieffenbach, Blairstown

Nathan J Giuliano, Blairstown

Charles R Pannullo, Blairstown

Kate E Stauffer, Blairstown

Carol Yost, Blairstown

Kevin J Zuckerman, Blarstown

Shamir R Atkinson, Bloomfield

Daniel J Nichol, Bloomfield

Michael P Albano, Branchville

William J Bassett, Branchville

Aidan J Blevins, Branchville

Sequoyah E Crumb, Branchville

Lydia G Dobkowski, Branchville

Selena M Figueroa, Branchville

Kindra A Hough, Branchville

Kylie P Knipp, Branchville

Shelia M McAuliffe, Branchville

Mattison L McCurry, Branchville

Olivia M Smith, Branchville

Keirra B Wingle, Branchville

Kevin J Woodhead, Branchville

Sarah Jane Ysais, Branchville

Son Kim, Bronx

Alec E Bowes, Budd Lake

Robert E Lodwick, Budd Lake

Asha C McClurg, Busselton

Braeden E Kimker, Byram

John L Lutz, Byram

Melissa Baker, Chester

Darian G Conway, Columbia

Italo Cortez, Columbia

Fatima Naga, Columbia

Domenic A Russo, Columbia

Nicholas G Sierchio, Columbia

Owen W Walsh, Columbia

Richard Albanese, Dingmans Ferry

Kevin E Barnum, Dingmans Ferry

Jenna M D’Angelo, Dingmans Ferry

Dominic W Dascoli, Dingmans Ferry

Lawrence A DeJoseph, Dingmans Ferry

Kate L Garrera, Dingmans Ferry

Nicole L Gates, Dingmans Ferry

Jason McKenna, Dingmans Ferry

Aaron M Thompson, Dingmans Ferry

Kyle B Wright, Dingmans Ferry

Philip Noubissi Simo, Dover

Susa Johanna Kreitz, Duesseldorf

Arnaldo Allende, Franklin

Criz Samuel Carlos, Franklin

Jacob J Conklin, Franklin

Heather M Elkovich, Franklin

Alexa R Henry, Franklin

Olivia E Krieger, Franklin

Jennifer A Leiva, Franklin

Gabrielle E Maldonado, Franklin

Noelle G Maynard, Franklin

Lindsay R Murrin, Franklin

Shelby A Stapel, Franklin

Jamie L Titka, Franklin

Francis H Walker, Franklin

Zachary R DiGeronimo, Fredon

Emilie Pereira, Fredon

Jake A Wagner, Fredon

Christos T Dimitriou, Glenwood

Jeremy S Fitzpatrick, Glenwood

Aiden C Horn, Glenwood

Kristen M Iarkowski, Glenwood

Faith O Kansky, Glenwood

Sean T Kitchell, Glenwood

Olivia K O’Brien, Glenwood

Michael Romanelli, Glenwood

Emma Sturm, Glenwood

David P D’Olivo, Great Meadows

Madison A Cuomo, Greeley

Bryce R Katstra, Hackettstown

Cody T Motto, Hackettstown

Kaitlyn M Bennett, Hamburg

Ky’Asia J Bryant, Hamburg

Ryan M Chilenski, Hamburg

Erin E DeVries, Hamburg

Brianna L Divak, Hamburg

Brianna M Fisher, Hamburg

Christopher M Flatt, Hamburg

Jessica A Haig, Hamburg

Brendan W Hall, Hamburg

Kayla A Inglima, Hamburg

Hunter Kitchell, Hamburg

Kaitlin Knoblick, Hamburg

Tycho Lewis, Hamburg

Karissa S Maloney, Hamburg

Sara C Martinez, Hamburg

Heather L Meyer, Hamburg

Troy J Nerlinger, Hamburg

Madyson L Potts, Hamburg

John D Radulic, Hamburg

Richard L Schnurr, Hamburg

Samuel P Trainor, Hamburg

Antonio Velez, Hamburg

Felicia A Ahlers, Hardwick

Suzanne M Bednarz, Hardwick

Austin E Holden, Hardwick

Cybele Tamulonis, Hardwick

Moriah S Wortman, Hardwick

Samantha E Wortche, Hardyston

Paula Herold, Herford

Tahrick R Duncan, Hewitt

Robin T Gindhart, Hewitt

Ryan W Bray, Highland Lakes

Erika M Castro Reynoso, Highland Lakes

Heather E Clements, Highland Lakes

Alyssa R Cueman, Highland Lakes

Benjamin J Dupont, Highland Lakes

Sadie E Fetz, Highland Lakes

Leslie C McBeth, Highland Lakes

Robin L Niemis, Highland Lakes

Jessica M Potsel, Highland Lakes

Kenneth R Silverman, Highland Lakes

Jacqueline A Slate, Highland Lakes

Camila Yafar, Highland Lakes

Emily J Hammond, Honesdale

John C Clinton, Hopatcong

Samantha C Corujo, Hopatcong

Messiah M Diaz, Hopatcong

Jessica N Dooley, Hopatcong

Allison M Ekeman, Hopatcong

Melissa Forrester, Hopatcong

Emily R Hinczynski, Hopatcong

Gail Lordi, Hopatcong

Dante M Marra, Hopatcong

Marisa L Mejia, Hopatcong

Anthony L Miller-Henderson, Hopatcong

Heather B Petersen, Hopatcong

Emily K Rennie, Hopatcong

Camila A Altamirano, Lafayette

Itala G Altamirano, Lafayette

Vincent J Aulisi, Lafayette

Nicole M Cifelli, Lafayette

Selena C Herman, Lafayette

Tara L Hughes, Lafayette

Alan A Hunter, Lafayette

Anthony M Lasslett, Lafayette

Christian A Real, Lafayette

Jonathan Syre, Lafayette

Kaylee Tunnell, Lafayette

Shayna M Gardner, Lafayette Township

Reese N Vanderhoof, Layton

Ian Rasmussen, Ledgewood

Sofia S Anica, Lisbon

Kurt A Spatzier, Little Ferry

Jacob L Schilling, Livingston

Camilo J Riesgo, Lower Sackville

Roger M Howard, Matamoras

Samantha L Baisley, Milford

Meghan A Carlson, Milford

Ethan P Crane, Milford

Jordyn E Driesse, Milford

Raymond E Eichner, Milford

Julie A Ferreira, Milford

Julia S Galloway, Milford

Sarah J Gruber, Milford

Katie M Lepper, Milford

Larissa L McLean, Milford

James P Nathan, Milford

Brandon P Park, Milford

Rylee S Reynolds, Milford

Emma C Schotsch, Milford

Julianne J Yulfo, Milford

Tyler A Brahm, Montague

Alexis M Caffrey, Montague

Rachel L Gebhard, Montague

Kaylee R Kopetsky, Montague

Riley J McMullen, Montague

Shannon R Mulroony, Montague

Emily T Nied, Montague

Jennifer A Paterson, Montague

Daniel R Petrasek, Montague

Alexa Taylor, Montague

Lotte Klueter, Neuenrade

Owen R Colfax, New Hampton

Rayan S Aboufariss, Newton

Naval Al Abod, Newton

Scott J August, Newton

Kelly L Backman, Newton

Kelly E Barta, Newton

Craig J Bickhardt, Newton

Amanda Boehner, Newton

Zoe H Butler, Newton

Ryan K Callahan, Newton

Joao Campos, Newton

Thomas J Carson, Newton

Kristina M Connors – Snyder, Newton

Valentina Correa, Newton

Jordan R Cross, Newton

Steven J Curran, Newton

Joseph T DeCeglia, Newton

Jarod M DeMauro, Newton

Erika L Ehrenberg, Newton

Diogo L Ferreira, Newton

Emma French, Newton

Selia R Fried, Newton

Erin J Fucito, Newton

Nicole A Grau, Newton

Eddie Hamer, Newton

Connor J Hanna, Newton

Michael B Harris, Newton

Krystina L Hay, Newton

Fiona M Healy, Newton

Sarah Hobaugh, Newton

Hunter M Humenik, Newton

Xavier D Izquierdo, Newton

Sarah G King, Newton

Elliot J Maikisch, Newton

Sam A Martin, Newton

Sean-Daniel D Morgan, Newton

Mika Muller, Newton

Noah S Murciano, Newton

Yannick Ossinonde, Newton

Katrina M Pascale, Newton

Kira A Pascale, Newton

Daniel Patino, Newton

Anna Peck, Newton

Tara V Porter, Newton

Sophia R Principe, Newton

Cassandra Rivera, Newton

Melissa Sanchez Casas, Newton

Jacqueline Sanchez, Newton

Rebecca A Sanderson, Newton

Ian Santucci, Newton

Miles M Shaw, Newton

Renee C Slobodzian, Newton

Emily H Stanwick, Newton

Ethan P Streeter, Newton

Victoria R Takach, Newton

Nathaniel D VanAuken, Newton

Peter M VanOrden, Newton

Andres G Varas, Newton

Jessica L Vasquez, Newton

Angelico B Villaruz, Newton

Fred A Vogel, Newton

Sven J Waldmeier, Newton

Ian D Wylie, Newton

Katherine E Andrews, Ogdensburg

Shana L Doyle, Ogdensburg

Madison M Gunderman, Ogdensburg

Stephanie A Hutnick, Ogdensburg

Hannah C Panzarella, Ogdensburg

Brendan Reynolds, Ogdensburg

Jason M Rosien, Ogdensburg

Alexia T Sexton, Ogdensburg

Oliver D Boch, Parsippany

Abdulbasit Osholake, Philadelphia

Robert D Ackerley, Port Jervis

Allison Kuras, Port Jervis

John Vargas, Saddle Brook

Josephine M Falcicchio, Sandyston

Ashley R Romano, Sandyston

Kate A Sikora, Sandyston

Cody Zampino, Sandyston

Krisxandra Bolivar Roman, Shohola

Alyssa M Harlin, Shohola

Tristen L Stroming, South Bound Brook

Ryan A Antoch, Sparta

Cassius R Battaglia, Sparta

Zainah Brady, Sparta

Erin Callahan, Sparta

Dominick J Candeloro, Sparta

Brooke M Casqueira, Sparta

Jonathan A Chibookian, Sparta

Riley G D’Alessandro, Sparta

Cole J Danzo, Sparta

William DiGiuseppe, Sparta

Kassem I Elcheikhali, Sparta

Angela Elzind, Sparta

Isabella Fayed, Sparta

Dominick J Gigantelli, Sparta

Joshua K Gorman, Sparta

Matthew J Heim, Sparta

Thomas P Irwin, Sparta

Taylor R Kelly, Sparta

Leanna G Kurnel, Sparta

Tyler J Lewis, Sparta

Emma C Lombardi, Sparta

Kylie N Maddaluna, Sparta

Riley McKenzie, Sparta

Jane L Noury, Sparta

Nicholas J Potter, Sparta

Erin R Proctor, Sparta

Tajia Rodriguez, Sparta

Valeryia Shumskaya, Sparta

Suzanna A Stoch, Sparta

Michelle Theis, Sparta

Joe R VanBuskirk, Sparta

Ellen Lou Villapando, Sparta

Rocco D Bonavolonta, Stanhope

Lucianna N DeMasi, Stanhope

Sebastian E Fara, Stanhope

Josephine-Melina Hester, Stanhope

Noah A Jacobson, Stanhope

Steven J Kinney, Stanhope

Matthew S Kunarasa, Stanhope

Jose I Maldonado, Stanhope

Kyle B McHugh, Stanhope

Alyssa R Murphy, Stanhope

Joseph-John Pascua, Stanhope

Mia R Savarin, Stanhope

Dominic J Solimando, Stanhope

Jessica R Stevenson, Stanhope

Andrew J Testa, Stanhope

Sean M Tracey, Stanhope

Tyler J Yanagi, Stanhope

Eliot L Goulet, St-Cyrille De Wendover

Brett A Bohmer, Stockholm

Lydia D Decker, Stockholm

Jennifer L Drag, Stockholm

Gabrielle M Hauy, Stockholm

Jasmin C Maldonado, Stockholm

Gina M Ravallo, Stockholm

Nikki A Russin, Stockholm

Samantha J Sampson, Stockholm

Sadie M Weiss, Stockholm

Nicholas J Amati, Sussex

Tanya M Bischoff, Sussex

Stephen M Boughton, Sussex

Yasmine A Boussaid, Sussex

Joseph C Carosella, Sussex

Maria F Castillo, Sussex

Christine A DeMaria, Sussex

Brandie K DiCarlo, Sussex

Vincent M Dinnocenzo, Sussex

Avery T Dust, Sussex

Eric A Figueroa, Sussex

Kimberly A Finamore, Sussex

Aidan M Gagg, Sussex

Hailey M Ipsale, Sussex

Alyssa N Kozdron, Sussex

Abigail A Lazier, Sussex

Saoirse O LeFebvre, Sussex

Noah S Lockwood, Sussex

Madeline P Ludwig, Sussex

Colton R Megnin, Sussex

Rachael A Miller, Sussex

Kaitlyn E Morreale, Sussex

Hailey R Read, Sussex

Emily G Ritchie, Sussex

Brooklyn-Taylor Rubenacker, Sussex

Mitchell Scilingo, Sussex

Liah G Shead, Sussex

Ruby J Sipila, Sussex

Logan E Slate, Sussex

Sunny A Tola, Sussex

Christian J Torres, Sussex

Raven J Vanderhoof, Sussex

Brianna Wynne, Sussex

John D Viersma, Tranquility

Linda J Viersma, Tranquility

Linda Alzate, Vernon

Sarah M Barry, Vernon

Devyn M Blake, Vernon

Haley A Bloomfield, Vernon

Matthew A Bott , Vernon

Dante M Carfizzi, Vernon

Thomas F Cerene, Vernon

Alonnah P Evelyn, Vernon

Breanna E Frasco, Vernon

Christopher S Hainzl, Vernon

Anthony Hidalgo, Vernon

James T Kulik, Vernon

Vincenzo J Mastanduno, Vernon

Anastacia Pallis, Vernon

Ashley N Sorgenti, Vernon

Olivia A Speight, Vernon

Boriss W Von Frankenstein, Vernon

Anthony G Wtulich, Vernon

Daivon K Seymore, Vineland

Chase C Albinson, Wantage

Olivia G Anderson, Wantage

Klein Anthony, Wantage

Desiree A Bennett, Wantage

Landon E Carter, Wantage

Amanda Craig, Wantage

Elizabeth R Crissey, Wantage

Ethan J DeFinis, Wantage

Olivia R Fairweather, Wantage

Danielle R Faltraco, Wantage

Trevor Gruber, Wantage

Connor D Howell, Wantage

Conor J Keim, Wantage

Steven J McKenna, Wantage

Jonathan B Morris, Wantage

Lena R Ouellette, Wantage

Julie P Prokop, Wantage

Kayla S Ramirez, Wantage

Sarah R Ransom, Wantage

Nadezhda Razumov, Wantage

Hunter B Riker, Wantage

Rehannah Sattaur, Wantage

Patrick R Schmidt, Wantage

Lucas C White, Wantage

Alan M VanAlstyne, West Milford

Aayushi V Shah, Woodbridge