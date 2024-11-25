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Honor Roll: Wallkill Regional High School 1st Marking Period 2024-25

| 25 Nov 2024 | 08:11

    These are the honor rolls for the first marking period at Wallkill Valley Regional High School.

    For the High Honor Roll, students must have all A’s.

    For the Honor Roll, they must have all A’s and B’s.

    High Honors

    Grade 8

    Joshua Saltzman

    Grade 9

    Jenna Altieri

    Frederick Bansemer

    Grace Carr

    William Conklin

    Hope DelGuidice

    Cameron Fischer

    Derek Fleming

    Bailee Gandarinho

    Brody Incorvaia

    Gavin Jensen

    Tristan Kelly

    Madison Kieselmann

    Remington Lai

    Dylan Miller

    Harrison Moller

    Nolan Murray

    Angel Norman

    Gabriel Perrotto-Wald

    Nathaphop Sriraksa

    Michael Testa

    Evonne Zhang

    Grade 10

    Tristan Askew

    Sabrina Barbato

    Ethan Barnett

    Sydney Bartolo

    Heather Brunke

    Ab Celentano

    Daniel DeFinis

    Riley Donegan

    Kate Fahrenfeld

    David Fluhr

    Matthew Geisendorfer

    Nicolas Hamarcak

    Sonya Harris

    Cara Masino

    Luke Nathan

    Logan Quinn

    Luca Rastello

    Hayden Reid

    Gabrielle Rubalcava

    Christopher Segovia

    Temperance Settembrino

    Tyler Smedley

    Samuel Tobachnick

    Zachary Vierzchalek

    Nicole Wasniowska

    Alexy Weaver

    Grade 11

    Justin Bonaparte

    Macy Breure

    Nicholas DaSilva

    Emily Gorecki

    Paul Larsen

    Olivia Nagy

    Anthony Parmeland

    Anthony Peluso

    Vincent Peluso

    Grade 12

    Krysten Baez

    Amanda Barone

    Christopher Collins

    Caleb Del Guidice

    Gianna DeMarco

    Noah DeRenzo

    Ty Dreifus

    Delana Einreinhofer

    Curtis Jones

    Mia Kaczerski

    Gabriella Kelly

    Dafina Konushevci

    Winter Kowalewski

    Rebecca Krueger

    David Mocaroski

    Gillian Ortiz

    David Pazio

    Kendra Quinn

    Gabriella Rosanelli

    Eve Smolinski

    Carly Trovato

    Natalia Weaver

    Honors

    Grade 9

    Colby Allison

    Jason Barta

    Lukas Battagliese

    Kenneth Brown

    Autumn Carpentier

    Guiliana Casselano

    Alfonse De Meo

    Isabela Delgado

    Aleciah Dennis

    Damien Dimitui

    Jordan Alexander Ebelle

    Jessika Francois

    Elyiana Gamba

    Brooke Gandarinho

    Edwin Guzman

    Audrey Hintzen

    Julian Holczer

    Jameson Insalaco

    Reilly Irish

    Evangelina Leyson

    Isabella Lombardi

    Taylor Morales

    Lauren Mwaniki

    Faith Newsome

    Molly O’Connor

    Michael Olko

    Kayla Parker

    Amelia Pinto

    Max Schmidt

    Michael Stickley Jr.

    Rocsilyn Then

    Jordyn Trinkleback

    Zoey Vanderbeck

    Isabella Velasco

    Grade 10

    Abigail Abrunzo

    Travis Barlow

    Julianna Capriglione

    Brigid Collins

    Cayden Collins

    Sarah Conklin

    Krista Contrada

    Kaylee Davis

    Christopher Delcalzo

    Nicholas Delcalzo

    Jacinda DeSino

    Giana Ficacci

    Chloe Geuther

    Michael Gibson

    Juan Giraldo Velasquez

    Aiden Herrera

    Brooke Jensen

    Katelyn Klackowski

    Richard Kuiken

    Daniel Letelier

    Isabella Lorenc

    Patrick Maloney

    Tyler McCallum

    Alex Mogavero

    Zachary Neiper

    Alexander Opilla

    Alyssandra Pena

    Brooke Perez

    Hayden Reilly

    Sophia Roberto

    Adrianna Romeo

    Ava Roopchand

    Maddisyn Ross

    Mackenzie Ryals

    Kylie Schmidt

    Addison Smith

    Desiree Stiles-Perez

    Declan Tanzola

    Ethan Teevan

    Tyeler Traverso

    Wayne Villegas

    Michael Walters

    Isaiah Wiles

    Ashton Wint

    Elias Wosneski

    Grade 11

    Sean Beck

    Christopher Bila

    Luke Bolich

    Jenna Cammarata

    Luis Cardenas

    John Carr

    Eugene Davina

    Bianca DeJesus

    Ava Dilzer

    Meredith Douglas

    Juliana Godinez

    Fiona Gordon

    Tyler Haberstroh

    Connor Hoebee

    Grace Insalaco

    Jaymari Joyner

    Ainsley Jurczak

    Jake Klein

    Hunter Koger

    Cassandra Leyson

    Kayley-Rose Lindblad

    Ryan Miller

    Jakob Morales

    Joley Motter

    Mary Patti

    Ian Philback

    Michael Pohl

    Leilani Rivera

    Jeremy Rockwell

    Alexxa Schlereth

    Dominick Simone

    Cole Slater

    Ryan Stoll

    Savannah Tamboer

    Emilia Veith

    Kyle Warner

    Vincent Werdann

    Grade 12

    Usama Alieme

    Eric Allen

    Jose Amaro-Castillo

    Andrew Barta

    Maya Bekefi-Miskolczi

    Taylor Bonser

    Aoife Brown

    Elizabeth Byra

    Matthew Carr

    Timothy Choi

    Jack Corban

    Jesse Diribe

    Jacob Dressner

    Damian Dudek

    Jaydin Evans

    Antonella Ferrari

    Charlotte Flatt

    Brooke Galway

    Amelie Gray

    Christopher Gutierrez

    Matthew Henderson

    Jared Lee

    Sebastian Lorenc

    Caitlyn Lubrano

    Preston Molnar

    Annette Nathan

    John Ozdemir

    Rahi Patel

    Rohan Patel

    Samantha Perez

    Brady Reid

    Trinity Richter

    Ryan Scussel

    Christian Sears

    Riley Simon

    Lucca Sousa

    Malaki Thomas

    Linere Unda

    Alexandra Valenzuela

    William VanTassel

    Troy Zummo