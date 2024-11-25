Honor Roll: Wallkill Regional High School 1st Marking Period 2024-25

These are the honor rolls for the first marking period at Wallkill Valley Regional High School.
For the High Honor Roll, students must have all A’s.
For the Honor Roll, they must have all A’s and B’s.
High Honors
Grade 8
Joshua Saltzman
Grade 9
Jenna Altieri
Frederick Bansemer
Grace Carr
William Conklin
Hope DelGuidice
Cameron Fischer
Derek Fleming
Bailee Gandarinho
Brody Incorvaia
Gavin Jensen
Tristan Kelly
Madison Kieselmann
Remington Lai
Dylan Miller
Harrison Moller
Nolan Murray
Angel Norman
Gabriel Perrotto-Wald
Nathaphop Sriraksa
Michael Testa
Evonne Zhang
Grade 10
Tristan Askew
Sabrina Barbato
Ethan Barnett
Sydney Bartolo
Heather Brunke
Ab Celentano
Daniel DeFinis
Riley Donegan
Kate Fahrenfeld
David Fluhr
Matthew Geisendorfer
Nicolas Hamarcak
Sonya Harris
Cara Masino
Luke Nathan
Logan Quinn
Luca Rastello
Hayden Reid
Gabrielle Rubalcava
Christopher Segovia
Temperance Settembrino
Tyler Smedley
Samuel Tobachnick
Zachary Vierzchalek
Nicole Wasniowska
Alexy Weaver
Grade 11
Justin Bonaparte
Macy Breure
Nicholas DaSilva
Emily Gorecki
Paul Larsen
Olivia Nagy
Anthony Parmeland
Anthony Peluso
Vincent Peluso
Grade 12
Krysten Baez
Amanda Barone
Christopher Collins
Caleb Del Guidice
Gianna DeMarco
Noah DeRenzo
Ty Dreifus
Delana Einreinhofer
Curtis Jones
Mia Kaczerski
Gabriella Kelly
Dafina Konushevci
Winter Kowalewski
Rebecca Krueger
David Mocaroski
Gillian Ortiz
David Pazio
Kendra Quinn
Gabriella Rosanelli
Eve Smolinski
Carly Trovato
Natalia Weaver
Honors
Colby Allison
Jason Barta
Lukas Battagliese
Kenneth Brown
Autumn Carpentier
Guiliana Casselano
Alfonse De Meo
Isabela Delgado
Aleciah Dennis
Damien Dimitui
Jordan Alexander Ebelle
Jessika Francois
Elyiana Gamba
Brooke Gandarinho
Edwin Guzman
Audrey Hintzen
Julian Holczer
Jameson Insalaco
Reilly Irish
Evangelina Leyson
Isabella Lombardi
Taylor Morales
Lauren Mwaniki
Faith Newsome
Molly O’Connor
Michael Olko
Kayla Parker
Amelia Pinto
Max Schmidt
Michael Stickley Jr.
Rocsilyn Then
Jordyn Trinkleback
Zoey Vanderbeck
Isabella Velasco
Abigail Abrunzo
Travis Barlow
Julianna Capriglione
Brigid Collins
Cayden Collins
Sarah Conklin
Krista Contrada
Kaylee Davis
Christopher Delcalzo
Nicholas Delcalzo
Jacinda DeSino
Giana Ficacci
Chloe Geuther
Michael Gibson
Juan Giraldo Velasquez
Aiden Herrera
Brooke Jensen
Katelyn Klackowski
Richard Kuiken
Daniel Letelier
Isabella Lorenc
Patrick Maloney
Tyler McCallum
Alex Mogavero
Zachary Neiper
Alexander Opilla
Alyssandra Pena
Brooke Perez
Hayden Reilly
Sophia Roberto
Adrianna Romeo
Ava Roopchand
Maddisyn Ross
Mackenzie Ryals
Kylie Schmidt
Addison Smith
Desiree Stiles-Perez
Declan Tanzola
Ethan Teevan
Tyeler Traverso
Wayne Villegas
Michael Walters
Isaiah Wiles
Ashton Wint
Elias Wosneski
Sean Beck
Christopher Bila
Luke Bolich
Jenna Cammarata
Luis Cardenas
John Carr
Eugene Davina
Bianca DeJesus
Ava Dilzer
Meredith Douglas
Juliana Godinez
Fiona Gordon
Tyler Haberstroh
Connor Hoebee
Grace Insalaco
Jaymari Joyner
Ainsley Jurczak
Jake Klein
Hunter Koger
Cassandra Leyson
Kayley-Rose Lindblad
Ryan Miller
Jakob Morales
Joley Motter
Mary Patti
Ian Philback
Michael Pohl
Leilani Rivera
Jeremy Rockwell
Alexxa Schlereth
Dominick Simone
Cole Slater
Ryan Stoll
Savannah Tamboer
Emilia Veith
Kyle Warner
Vincent Werdann
Usama Alieme
Eric Allen
Jose Amaro-Castillo
Andrew Barta
Maya Bekefi-Miskolczi
Taylor Bonser
Aoife Brown
Elizabeth Byra
Matthew Carr
Timothy Choi
Jack Corban
Jesse Diribe
Jacob Dressner
Damian Dudek
Jaydin Evans
Antonella Ferrari
Charlotte Flatt
Brooke Galway
Amelie Gray
Christopher Gutierrez
Matthew Henderson
Jared Lee
Sebastian Lorenc
Caitlyn Lubrano
Preston Molnar
Annette Nathan
John Ozdemir
Rahi Patel
Rohan Patel
Samantha Perez
Brady Reid
Trinity Richter
Ryan Scussel
Christian Sears
Riley Simon
Lucca Sousa
Malaki Thomas
Linere Unda
Alexandra Valenzuela
William VanTassel
Troy Zummo