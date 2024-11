Honor Roll: Wallkill Regional High School 1st Marking Period 2024-25

These are the honor rolls for the first marking period at Wallkill Valley Regional High School.

For the High Honor Roll, students must have all A’s.

For the Honor Roll, they must have all A’s and B’s.

High Honors

Grade 8

Joshua Saltzman

Grade 9

Jenna Altieri

Frederick Bansemer

Grace Carr

William Conklin

Hope DelGuidice

Cameron Fischer

Derek Fleming

Bailee Gandarinho

Brody Incorvaia

Gavin Jensen

Tristan Kelly

Madison Kieselmann

Remington Lai

Dylan Miller

Harrison Moller

Nolan Murray

Angel Norman

Gabriel Perrotto-Wald

Nathaphop Sriraksa

Michael Testa

Evonne Zhang

Grade 10

Tristan Askew

Sabrina Barbato

Ethan Barnett

Sydney Bartolo

Heather Brunke

Ab Celentano

Daniel DeFinis

Riley Donegan

Kate Fahrenfeld

David Fluhr

Matthew Geisendorfer

Nicolas Hamarcak

Sonya Harris

Cara Masino

Luke Nathan

Logan Quinn

Luca Rastello

Hayden Reid

Gabrielle Rubalcava

Christopher Segovia

Temperance Settembrino

Tyler Smedley

Samuel Tobachnick

Zachary Vierzchalek

Nicole Wasniowska

Alexy Weaver

Grade 11

Justin Bonaparte

Macy Breure

Nicholas DaSilva

Emily Gorecki

Paul Larsen

Olivia Nagy

Anthony Parmeland

Anthony Peluso

Vincent Peluso

Grade 12

Krysten Baez

Amanda Barone

Christopher Collins

Caleb Del Guidice

Gianna DeMarco

Noah DeRenzo

Ty Dreifus

Delana Einreinhofer

Curtis Jones

Mia Kaczerski

Gabriella Kelly

Dafina Konushevci

Winter Kowalewski

Rebecca Krueger

David Mocaroski

Gillian Ortiz

David Pazio

Kendra Quinn

Gabriella Rosanelli

Eve Smolinski

Carly Trovato

Natalia Weaver

Honors

Grade 9

Colby Allison

Jason Barta

Lukas Battagliese

Kenneth Brown

Autumn Carpentier

Guiliana Casselano

Alfonse De Meo

Isabela Delgado

Aleciah Dennis

Damien Dimitui

Jordan Alexander Ebelle

Jessika Francois

Elyiana Gamba

Brooke Gandarinho

Edwin Guzman

Audrey Hintzen

Julian Holczer

Jameson Insalaco

Reilly Irish

Evangelina Leyson

Isabella Lombardi

Taylor Morales

Lauren Mwaniki

Faith Newsome

Molly O’Connor

Michael Olko

Kayla Parker

Amelia Pinto

Max Schmidt

Michael Stickley Jr.

Rocsilyn Then

Jordyn Trinkleback

Zoey Vanderbeck

Isabella Velasco

Grade 10

Abigail Abrunzo

Travis Barlow

Julianna Capriglione

Brigid Collins

Cayden Collins

Sarah Conklin

Krista Contrada

Kaylee Davis

Christopher Delcalzo

Nicholas Delcalzo

Jacinda DeSino

Giana Ficacci

Chloe Geuther

Michael Gibson

Juan Giraldo Velasquez

Aiden Herrera

Brooke Jensen

Katelyn Klackowski

Richard Kuiken

Daniel Letelier

Isabella Lorenc

Patrick Maloney

Tyler McCallum

Alex Mogavero

Zachary Neiper

Alexander Opilla

Alyssandra Pena

Brooke Perez

Hayden Reilly

Sophia Roberto

Adrianna Romeo

Ava Roopchand

Maddisyn Ross

Mackenzie Ryals

Kylie Schmidt

Addison Smith

Desiree Stiles-Perez

Declan Tanzola

Ethan Teevan

Tyeler Traverso

Wayne Villegas

Michael Walters

Isaiah Wiles

Ashton Wint

Elias Wosneski

Grade 11

Sean Beck

Christopher Bila

Luke Bolich

Jenna Cammarata

Luis Cardenas

John Carr

Eugene Davina

Bianca DeJesus

Ava Dilzer

Meredith Douglas

Juliana Godinez

Fiona Gordon

Tyler Haberstroh

Connor Hoebee

Grace Insalaco

Jaymari Joyner

Ainsley Jurczak

Jake Klein

Hunter Koger

Cassandra Leyson

Kayley-Rose Lindblad

Ryan Miller

Jakob Morales

Joley Motter

Mary Patti

Ian Philback

Michael Pohl

Leilani Rivera

Jeremy Rockwell

Alexxa Schlereth

Dominick Simone

Cole Slater

Ryan Stoll

Savannah Tamboer

Emilia Veith

Kyle Warner

Vincent Werdann

Grade 12

Usama Alieme

Eric Allen

Jose Amaro-Castillo

Andrew Barta

Maya Bekefi-Miskolczi

Taylor Bonser

Aoife Brown

Elizabeth Byra

Matthew Carr

Timothy Choi

Jack Corban

Jesse Diribe

Jacob Dressner

Damian Dudek

Jaydin Evans

Antonella Ferrari

Charlotte Flatt

Brooke Galway

Amelie Gray

Christopher Gutierrez

Matthew Henderson

Jared Lee

Sebastian Lorenc

Caitlyn Lubrano

Preston Molnar

Annette Nathan

John Ozdemir

Rahi Patel

Rohan Patel

Samantha Perez

Brady Reid

Trinity Richter

Ryan Scussel

Christian Sears

Riley Simon

Lucca Sousa

Malaki Thomas

Linere Unda

Alexandra Valenzuela

William VanTassel

Troy Zummo