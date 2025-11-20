x
Honor Roll: Hardyston Middle School

| 20 Nov 2025 | 02:25

    FIRST QUARTER

    HIGH HONOR ROLL

    5TH GRADE

    Jackson Biamonte

    Gina Campa

    Caleb Dunn

    Caedynce Dunn

    Charlotte Herrmann

    Brody Hintzen

    Carson Keil

    Maxton Kulik

    Matteo Manger

    Lianna Mehmedi

    Hazel Phillips

    Jackson Simon

    Grayson Snure

    Veronica Velez

    Alexander Walker

    6TH GRADE

    Savannah Adams

    Lily Altieri

    Avery Boyd

    Payton Burtt

    Olivia Clark

    Riley Davidek

    Caolan Demsak

    Ethan Garcia

    Sydney Heaney

    Mason Jensen

    Rich Mei Jimenez

    Brielle Kral

    Kylen Lambe

    William Matos

    Omar Mayo Salgado

    Anabelle McCann

    Sofia Meyer

    Colin Murray

    Benjamin Nichols

    Morgan O’Leary

    Mia O’Leary

    Cullen Patalita

    Hasina Paudel

    Alonso Ramirez

    Gianna Rastello

    Pippa Schmidt

    Collette Settembrino

    Andrew Sullivan

    Stella Testa

    Ava Velasco

    Victoria Weafer

    7TH GRADE

    Alex Beck

    Avery Bertoa

    Chloe Demsak

    Mason Hintzen

    Carly Incorvaia

    Emma Irish

    Vanessa Kelly

    Veronica Lami

    Jeremy Lorenzo

    Bradley Maloney

    Colin McConnell

    Clarisse Simbulan

    8TH GRADE

    Laelani Arellano

    Abigail Baldassano

    Chloe Clapp

    Chase Diaz

    Alexa Fleming

    Mackenzie Herrmann

    Aiden Juba

    Gavin McCallum

    Charli McClinton

    Courtney Mogavero

    Jayden Rinaldi

    Nathaniel Rubalcava

    Joshua Rubalcava

    Kayla Stanton

    Lucas Sytsma

    HONOR ROLL

    5TH GRADE Brooklyn Birdsall

    Antonio Bonagura

    Wyatt Carrigan

    Chase Collins

    Emeline Demeter

    Legen Derry

    Kaylee Kuczynski

    Camila Luna

    Eli Nakouzi

    Torin Nilan

    Nicholas Phillips

    Jenacy Santana

    Jackson Shreaves

    Briar Simmons

    Piper Skretkowicz

    Parker Symons

    Madison Tordai

    Ilan Villegas

    Weston Vinales

    6TH GRADE

    Nicholas Calomiris

    Kaylin Contrada

    Logan Demsak

    Alexander Drelick

    Christian George

    Aria Goellner

    Alexander Gonzalez

    Aubrey Greco

    Natalia Kollmann

    Jordan Marte

    Wyatt McCarrick

    Maxwell McEachern

    Trent McManus

    Rachel Milligan

    Aubree Molinari

    Jacob O’Rourke

    Maliyah Rodriguez

    Jacob Rojas

    Cole Rosimini

    Christina Rosselli

    Evan Toderic

    7TH GRADE

    Miles Alfonso

    Benjamin Bansemer

    Dante Capriglione

    Dean Carrigan

    Logan Cascone

    Joseph Colon

    Anthony Dennis

    Michael Derych

    Kelsey Duffy

    Yaretzi Felix

    Demi Lesina

    Noor Nakouzi

    Emma Napovier

    Sonny Oakley

    Rocco Orlando

    Hardik Paudel

    Baylie Sanfilippo

    Sophia Simmons

    Grace Stangl

    Xavier Stormes

    Rory VanDerWende

    Kylie Washer

    Avery Wilson

    8TH GRADE

    Natalie Bello

    Temperance Boughton

    Jake Davidek

    Benjamin Drelick

    Jayden Gutierrez

    Luke Harrison

    Noah Kearney

    Matthew Krukovsky

    Logan Richter

    Brandon Romeo

    Noelle Rosimini

    Darius Valentin

    Giovanna Violante

    Ryan Wagoner

    HONORABLE MENTION

    5TH GRADE

    Sofia Abbott

    Cole Papp

    6TH GRADE

    Blake Kehler

    7TH GRADE

    Michael Cammarata

    Isla Heavey

    Brody Luciano

    Henry Scarpone

    8TH GRADE

    Giavanna Freeman

    Jasmyne Hrehorovich