Honor Roll: Hamburg School

Third Marking Period
Distinguished Honors
Grade 5
Mia Damms
Ottavia DeSino
Riley Fagan
Christian Pignataro
Grade 6
Damien Dimitui
Evangelina Leyson
Miguel McCallum
Marcel Wolosik
Grade 7
Jessica Majtczak
Luke Nathan
Alyssandra Pena
Grade 8
Alejandra Callejas
Kaylee Fagan
Anthony Peluso
High Honors
Hope DelGuidice
Isabelle Ekatah
Michael Stickley
Kiernan Stoneley
Evonne Zhang
Heather Brunke
Aoife Cashen
Sarah Conklin
Ava Floris
Gia Floris
Zachary Neiper
Desiree Stiles-Perez
Ashton Wint
Joseph Ekatah
John Frylinck
Cassandra Leyson
Hannah Masten
Vincent Peluso
Ivan Reyes
Leilani Rivera
Honors
Olivia Cubby
Wyatt Frayko
Kaleigh Landrud
Abigail VanEeuwen
Rileigh Rossi
Mikayla Cherry
Carter Drouin
Sierra Latronica
Jakob Morales