x
  1. Home
  2.  Milestones
  3.  Honor Roll/Dean's List

Honor Roll: Hamburg School

Hamburg School /
| 27 Apr 2022 | 11:57
    Honor Roll: Hamburg School

Third Marking Period

Distinguished Honors

Grade 5

Mia Damms

Ottavia DeSino

Riley Fagan

Christian Pignataro

Grade 6

Damien Dimitui

Evangelina Leyson

Miguel McCallum

Marcel Wolosik

Grade 7

Jessica Majtczak

Luke Nathan

Alyssandra Pena

Grade 8

Alejandra Callejas

Kaylee Fagan

Anthony Peluso

High Honors

Grade 6

Hope DelGuidice

Isabelle Ekatah

Michael Stickley

Kiernan Stoneley

Evonne Zhang

Grade 7

Heather Brunke

Aoife Cashen

Sarah Conklin

Ava Floris

Gia Floris

Zachary Neiper

Desiree Stiles-Perez

Ashton Wint

Grade 8

Joseph Ekatah

John Frylinck

Cassandra Leyson

Hannah Masten

Vincent Peluso

Ivan Reyes

Leilani Rivera

Honors

Grade 5

Olivia Cubby

Wyatt Frayko

Kaleigh Landrud

Abigail VanEeuwen

Rileigh Rossi

Grade 8

Mikayla Cherry

Carter Drouin

Sierra Latronica

Jakob Morales