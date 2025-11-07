x
HONOR ROLL: Hamburg School

| 07 Nov 2025 | 03:02

    First Marking Period

    Distinguished Scholars

    Grade 5

    Damion Grant

    Skye Haddock

    Jayden Ramos

    Grade 6

    Enzo DeBlasio

    Emily Guinard

    Alexis Hastrup

    Nicholas Ramos

    Makayla Worrell

    Grade 7

    Madison Dimitui

    Alchemy Marciano

    Grade 8

    Betsey Aidoo

    Oliver Dreifus

    Jeweliauna Matta

    Dante Molinari

    Jacob Ramos Jr.

    Amelia Ruit

    Jamie Schels

    Anastasiia Zahorodna

    Honors

    Grade 5

    Madelyn Deleon

    Ava Ferguson

    Jada Michel

    Daenerys Michelsen

    Joshua Pettiford

    Hudson Rivera

    Jacob Ruit

    Grade 6

    Samuel Aidoo

    Camila Angelino

    Michael Frangipane

    Selena Haidar

    Lincoln Luedtke

    Nathaniel Rodriguez

    Jewels Savely

    Grade 7

    Maya McMichael

    Rehnezmay Morales

    Jason Nostray Yafar

    Andres Pena

    Elena Sanchez

    Alexander Sanchez-Morales

    Khairi Smith

    Grade 8

    Jacob Bruinix

    Justus Chaparro-Hicks

    Loyda Estevez Marte

    Erika Fischer

    Yussef Haidar