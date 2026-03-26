3rd Marking Period 2025-26

| 26 Mar 2026 | 12:58

    Distinguished Scholars

    Grade 5

    Damion Grant

    Jayden Ramos

    Jacob Ruit

    Grade 6

    Emily Guinard

    Selena Haidar

    Alexis Hastrup

    Makayla Worrell

    Grade 7

    Madison Dimitui

    Alchemy Marciano

    Grade 8

    Oliver Dreifus

    Yussef Haidar

    Jeweliauna Matta

    Dante Molinari

    Jacob Ramos Jr

    Honors

    Grade 5

    Madelyn Deleon

    Ava Ferguson

    Skye Haddock

    Jayden Hernandez

    Jackson Kinon

    Jada Michel

    Grade 6

    Samuel Aidoo

    Alex Alatorre

    Ronald Chase III

    Enzo DeBlasio

    Michael Frangipane

    Aubrey Howey

    Lincoln Luedtke

    Nicholas Ramos

    Grade 7

    Emily Henderson

    Joseph Landrud

    Maya McMichael

    Mia MejiaRehnezmay Morales

    Jason Nostray Yafar

    Andres Pena

    Elena Sanchez

    Alexander Sanchez-Morales

    Grade 8

    Betsey Aidoo

    Loyda Estevez Marte

    Erika Fischer

    Amelia Ruit

    Jamie Schels

    Kayla Welsh

    Anastasiia Zahorodna