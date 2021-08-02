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Vernon Township High School Honor Rolls

Vernon. Honor Roll Vernon Township High School has announced the Principal’s Honor Roll, High Honor Roll, and Honor Roll for Marking Period 4.

Vernon NJ /
| 02 Aug 2021 | 03:50
    Vernon Township High School Honor Rolls

PRINCIPAL’S HONOR ROLL

Grade 9

Sophia Alicea

Michael Evanick

Bailey Mann

Grade 10

Alexander Keating

Luke Keating

Grade 11

James Burke

Lindsay Burke

Tyler DeLongis

Wesley Sanders

Grade 12

Wayne Bardowell

Samantha Krzyzak

Brooklyn-Taylor Rubenacker

HIGH HONOR ROLL

Grade 9

Alondra Acevedo

Isabella Barbero

Lukas Baric

Amelie Bruhns

Nicole Charuka

Erin Collins

Julia Crafton

Jared Flores

Adrianna Goolsby

Skyler Hammer

Cole Herman

Tyler Heykoop

Patrick Kaminski

Daniel Kim

Jack Lanning

Emily Minteer

Zack Mountain

Katelyn Petak

Albion Roci

Michael Russo

Ryan Shuppon

Bo Soldano

Grace Tavares

Makenna Thomas

AnnaBella Tozzi

Sophie Van Den Broek

Sidney Van Tassel

Sophia VanLeuven

Kailey Vogel

Owen Young

Xin Yu Zhu

Grade 10

Marissa Ajamian

Sabrina Bucknam

Alayna Carcich

Mariel Castro Reynoso

Brooke Cimaglia

Tyler Douglass

Cole Gibson

Kiley Gibson

Leigh Rose Hart

Madalyn Hart

Peace Hevi

Tyler Hordych

Nathaniel Horn

Jessica LeFort

Riley Lewicki

Dante Maas

Michael Malolepszy

Logan Masters

Ava Mehr

Leanna Mentone

Gabrielle Miller

Molly Ryan

Angelina Salamone

Ian Schmid

Katelyn Thienel

Aydin Tirado

Joan Vince

Danica Williams

Christopher Wynne

Grade 11

Dylan Bamper

Martina Brich

Danielle Bruce

Daniel Burke

Morgan Burke

Shannon Burke

Kimberly Campbell

Matthew Caratozzolo

Marissa Costa

Sophia Dinnocenzo

Joseph Dunlop

Jeremy Felix

Alexa Frain

Kaitlyn Gilmer

Julia Gregory

Julia Hagedoorn

Christina Hall

Anmarie Kaczor

Raymond Kerrison

Antonia LaRose

Grace Loggie

Harry Malile

Jacob Mann

Skylar Moynihan

Thomas O’Brien

Kayla Patterson

Zachary Redding

Idalis Santiago

Charles Standaert

Evan Steinbach

Elissa Tineo

Kennedy Truong

Vjosa Ukella

Alyson Van Gulick

Brianna Van Orden

Cristian Vintimilla

Emily Walker

Riley Wallace

Zachary Wasberg

Caitlin Witters

Kelly Witters

Caitlyn Wynne

Grade 12

Riley Ackerman

Elizabeth Alfaro

Benjamin Alfieri

Katelyn Arnot

James Baker

Kayla Barca

Maverick Brendli

Lauren Charuka

Michael Cheng

Julia Contino

Kyla Devlin

Nazir Domena

Ryan Dunbar

Jamilah Evelyn

Austin Felixbrod

William Frank

Jonathon Henderson

Aiden Horn

Karolina Jamiolkowska

Hunter Kitchell

Hannah Kolonoski

Zackarie Mabee

Alicia Mihalko

Michael Miranda

Cory Osborne

Taylor Quimby

Monica Salazar

Kaitlyn Sepulveda

Emily Silagyi

Wayne Sinski

Rylee Smaldone

Ayden Steinbach

Julia Todd

David Vogel

Tara Waldron

Zachary Waschek

HONOR ROLL

Grade 9

Joseph Ajjan

Dylan Barca

Megan Calkin

Maryanna Cova-Gomez

Avery Crafton

Ava Duffy

Brianna Eustice

Jack Foco

Juliette Fornino

Morgan Gandy

Jacob Gelfand

Joshua Gelfand

Ryan Groves

Benjamin Jurewicz

Samantha Lumpkin

Erin McDonough

Elias Polizos

Aidan Wasberg

Grade 10

Emma Austin

Madeline Felixbrod

Morgan Freifelder

Kaden Haw

Danual Hays

Teagan Healy

Olivia Meneses

Sophia Randazzo

Ava delRosario

Grade 11

Kaelei Bose

Shawn Broderick

Kevin Coulther

Jacob Enering

Reagan Hamilton

Jaeden Lebron

Madison MacPherson

Colin Mayo

Christopher Meichsner

Erik Mundhenk

Emily Rhode

Matthew Rogers

Katelyn Scott

Justin Simone

Abigail Talt

Julia Vecharello

Grade 12

Mia Annunziata

Anna Casper

Kayla Cruz

Mason Freifelder

Aleah Germinario

Daniel Gleason

Anthony Hidalgo

Madison Hordych

Grace Kim

Jared Kulp

Tara Mullaney

Julian Porras Arcos

Kevin Reiff

Patrick Schmidt

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