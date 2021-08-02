Vernon Township High School Honor Rolls

PRINCIPAL’S HONOR ROLL
Grade 9
Sophia Alicea
Michael Evanick
Bailey Mann
Grade 10
Alexander Keating
Luke Keating
Grade 11
James Burke
Lindsay Burke
Tyler DeLongis
Wesley Sanders
Grade 12
Wayne Bardowell
Samantha Krzyzak
Brooklyn-Taylor Rubenacker
HIGH HONOR ROLL
Alondra Acevedo
Isabella Barbero
Lukas Baric
Amelie Bruhns
Nicole Charuka
Erin Collins
Julia Crafton
Jared Flores
Adrianna Goolsby
Skyler Hammer
Cole Herman
Tyler Heykoop
Patrick Kaminski
Daniel Kim
Jack Lanning
Emily Minteer
Zack Mountain
Katelyn Petak
Albion Roci
Michael Russo
Ryan Shuppon
Bo Soldano
Grace Tavares
Makenna Thomas
AnnaBella Tozzi
Sophie Van Den Broek
Sidney Van Tassel
Sophia VanLeuven
Kailey Vogel
Owen Young
Xin Yu Zhu
Marissa Ajamian
Sabrina Bucknam
Alayna Carcich
Mariel Castro Reynoso
Brooke Cimaglia
Tyler Douglass
Cole Gibson
Kiley Gibson
Leigh Rose Hart
Madalyn Hart
Peace Hevi
Tyler Hordych
Nathaniel Horn
Jessica LeFort
Riley Lewicki
Dante Maas
Michael Malolepszy
Logan Masters
Ava Mehr
Leanna Mentone
Gabrielle Miller
Molly Ryan
Angelina Salamone
Ian Schmid
Katelyn Thienel
Aydin Tirado
Joan Vince
Danica Williams
Christopher Wynne
Dylan Bamper
Martina Brich
Danielle Bruce
Daniel Burke
Morgan Burke
Shannon Burke
Kimberly Campbell
Matthew Caratozzolo
Marissa Costa
Sophia Dinnocenzo
Joseph Dunlop
Jeremy Felix
Alexa Frain
Kaitlyn Gilmer
Julia Gregory
Julia Hagedoorn
Christina Hall
Anmarie Kaczor
Raymond Kerrison
Antonia LaRose
Grace Loggie
Harry Malile
Jacob Mann
Skylar Moynihan
Thomas O’Brien
Kayla Patterson
Zachary Redding
Idalis Santiago
Charles Standaert
Evan Steinbach
Elissa Tineo
Kennedy Truong
Vjosa Ukella
Alyson Van Gulick
Brianna Van Orden
Cristian Vintimilla
Emily Walker
Riley Wallace
Zachary Wasberg
Caitlin Witters
Kelly Witters
Caitlyn Wynne
Riley Ackerman
Elizabeth Alfaro
Benjamin Alfieri
Katelyn Arnot
James Baker
Kayla Barca
Maverick Brendli
Lauren Charuka
Michael Cheng
Julia Contino
Kyla Devlin
Nazir Domena
Ryan Dunbar
Jamilah Evelyn
Austin Felixbrod
William Frank
Jonathon Henderson
Aiden Horn
Karolina Jamiolkowska
Hunter Kitchell
Hannah Kolonoski
Zackarie Mabee
Alicia Mihalko
Michael Miranda
Cory Osborne
Taylor Quimby
Monica Salazar
Kaitlyn Sepulveda
Emily Silagyi
Wayne Sinski
Rylee Smaldone
Ayden Steinbach
Julia Todd
David Vogel
Tara Waldron
Zachary Waschek
HONOR ROLL
Joseph Ajjan
Dylan Barca
Megan Calkin
Maryanna Cova-Gomez
Avery Crafton
Ava Duffy
Brianna Eustice
Jack Foco
Juliette Fornino
Morgan Gandy
Jacob Gelfand
Joshua Gelfand
Ryan Groves
Benjamin Jurewicz
Samantha Lumpkin
Erin McDonough
Elias Polizos
Aidan Wasberg
Emma Austin
Madeline Felixbrod
Morgan Freifelder
Kaden Haw
Danual Hays
Teagan Healy
Olivia Meneses
Sophia Randazzo
Ava delRosario
Kaelei Bose
Shawn Broderick
Kevin Coulther
Jacob Enering
Reagan Hamilton
Jaeden Lebron
Madison MacPherson
Colin Mayo
Christopher Meichsner
Erik Mundhenk
Emily Rhode
Matthew Rogers
Katelyn Scott
Justin Simone
Abigail Talt
Julia Vecharello
Mia Annunziata
Anna Casper
Kayla Cruz
Mason Freifelder
Aleah Germinario
Daniel Gleason
Anthony Hidalgo
Madison Hordych
Grace Kim
Jared Kulp
Tara Mullaney
Julian Porras Arcos
Kevin Reiff
Patrick Schmidt