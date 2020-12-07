Vernon Township High School Honor Rolls

PRINCIPAL’S HONOR ROLL
GRADE 9
Sophia Alicea
GRADE 11
Lindsay Burke
Morgan Burke
Shannon Burke
Wesley Sanders
Charles Standaert
GRADE 12
Wayne Bardowell
Julia Contino
Hannah Kolonoski
Brooklyn-Taylor Rubenacker
Timothy Struble
David Vogel
HIGH HONOR ROLL
Lukas Baric
Megan Calkin
Nicole Charuka
Maryanna Cova-Gomez
Julia Crafton
Tyler Enering
Michael Evanick
Jared Flores
Jacob Gelfand
Joshua Gelfand
Adrianna Goolsby
Ryan Groves
Nicholas Heinzinger
Cole Herman
Benjamin Jurewicz
Patrick Kaminski
Daniel Kim
Bailey Mann
Emily Minteer
Zack Mountain
Noah Ottomanelli
Katelyn Petak
Bo Soldano
Camila Tascon
Grace Tavares
Makenna Thomas
Sophie Van Den Broek
Sidney Van Tassel
Sophia VanLeuven
Kailey Vogel
Owen Young
GRADE 10
Emma Austin
Sabrina Bucknam
Alayna Carcich
Brooke Cimaglia
Kerry Cueman
Tyler Douglass
Jake Faller
Cole Gibson
Leigh Rose Hart
Richard Healy
Nathaniel Horn
Alexander Keating
Luke Keating
Michael Malolepszy
Keela McElduff
Leanna Mentone
Gabrielle Miller
Molly Ryan
Angelina Salamone
Katelyn Thienel
Aydin Tirado
Caylie Tymon
Christopher Wynne
Martina Brich
Danielle Bruce
Malina Bruhns
James Burke
Katie Cabrera
Kimberly Campbell
Marissa Costa
Kevin Coulther
Noel DeBonta
Tyler DeLongis
Sophia Dinnocenzo
Jacob Enering
Jeremy Felix
Erin Fleming
Kaitlyn Gilmer
Raymond Kerrison
Antonia LaRose
Laura Landon
Grace Loggie
Madison MacPherson
Harry Malile
Jacob Mann
Jordan McCann
Christopher Meichsner
Skylar Moynihan
Thomas O’Brien
Kayla Patterson
Zachary Redding
Idalis Santiago
Olivia Schaffer
Justin Simone
Evan Steinbach
Elissa Tineo
Vjosa Ukella
Brianna Van Orden
Cristian Vintimilla
Riley Wallace
Caitlin Witters
Kelly Witters
Caitlyn Wynne
Riley Ackerman
Elizabeth Alfaro
Mia Annunziata
Autumn Baker
Kayla Barca
Samantha Becker
Maverick Brendli
Kaitlyn Buurman
Lauren Charuka
Michael Cheng
Janelle Colyer
Kyla Devlin
Nazir Domena
Ryan Dunbar
Jamilah Evelyn
Austin Felixbrod
Aleah Germinario
Aiden Horn
Breanne Kastner
Grace Kim
Angelina Koppel
Samantha Krzyzak
Dylan Mann
Vincenzo Mastanduno
Sara Mazzella
Alicia Mihalko
Paxton Mohr
Taylor Quimby
Kevin Reiff
Monica Salazar
Joseff Santiago
Patrick Schmidt
Emily Silagyi
Rylee Smaldone
Ayden Steinbach
William Toll
Tara Waldron
Zachary Waschek
Nadine Yamout
HONOR ROLL
Cora Brennan
Erin Collins
Domenico Damato
Skyler Hammer
Jack Lanning
AnnaBella Tozzi
Marissa Ajamian
Victoria Annunziata
Emily Black
Dylan Bressler
Cara Davies
Madeline Felixbrod
Nicolas Frey
Kori Greene
Madalyn Hart
Tyler Hordych
Riley Lewicki
James Loggie
Ethan Lubeck
Ava Mehr
Ian Schmid
Craig Trongone
Ava delRosario
Jake Biasi
Kaelei Bose
Shawn Broderick
Daniel Burke
Kylah Demarest
Julia Gregory
Christina Hall
Estella Hallacker
Emma McKeon
Leandra McMahon
Nolan Mullally
Mia Obrotka
Sarah Petak
Matthew Rogers
Katelyn Scott
Abigail Talt
Kennedy Truong
Julia Vecharello
Alexa Vizzini
Emily Walker
Julia Badillo
Chelsey Epright
Jeremy Fitzpatrick
Abigail Fraser
Daniel Gleason
Madison Hordych
Karolina Jamiolkowska
Kiana Kerton
Hannah Lanza
Kaitlyn Sepulveda