Sussex County Community College announces Dean’s List

Andover
Samantha K. Antonucci
Holly L. Barry
Gavin A. Bermingham
Anthony M. Bockbrader
Bonnie L. Brandon
Dominick J. Falleni
Victoria J. Fox
Gianna V. Giordano
Jessica M. Hurley
Justin Iazzetti
Alexa R. Keyworth
Kathryn M. Livesey
Jessica B. Maffey
Ryan T. Marshall
Noelle Matullo
Ryan E. McCarthy
Megan L. McManus
Danielle Menta
Nichole T. Niemynski
Bryan W. Paes
Grant D. Parker
Elizabeth R. Sedlak
Kristin K. Smith
Ashley M. Williams
Arianna A. Ziegler
Augusta
Aidan A. Dewitt
Matthew R. Duffy
Clara J. Lappert
Colin R. Nelson
Byram
Ryan E. Chozick
Benjamin W. Lauridsen
John L. Lutz
Jennifer Rowe
Franklin
Arnaldo N. Allende
Ashley T. Benecki
John J. Christiano
Lexus N. Decker
Joseph Gencarelli
Justin D. Itter
Ashleigh C. Jacobs
Hailey M. Langenfeld
Noelle G. Maynard
Cheyenne E. Mazzucco
Peter J. Paszkiel
Rebekah C. Russo
Carolina M. Sachno
Jamie L. Titka
Chelsea A. Vandyk
Kelly M. White
Glenwood
Maranda R. Frank
Caleb A. Gibson
Kristen M. Iarkowski
Michael Romanelli
Julia F. Stellingwerf
Hamburg
Nicole E. Andretta
Elijah C. Bascomb
Crystal M. Caamano
Zachary J. Clawson
Erin E. DeVries
Jessica D. Dupre
Thomas R. Hazen
David J. Magella
Lillian G. Pelaez
Zoe C. Pettway
Colin J. Sabol
Richard L. Schnurr
Jillian A. Soto
Nicole L. Verga
Highland Lakes
Amanda L. Cueman
Aaron W. Culpepper
Kathleen J. Curtis
Emilie J. Dupont
Beata Flig
William V. Genader
Gregory R. Hartle
Elise G. Kastner
April Kooistra
Michael X. Markowycz
Hailee N. Mayer
Stephanie R. McCormick
Lauren K. Moroney
Kerry L. Murphy
Michael E. Pessolano
Jessica M. Potsel
Mark J. Reilly
Jacqueline A. Slate
Alyson G. Stella
Mia E. Touw
Erik J. VanGorder
Lindsay N. Azzopardi
Lafayette
Leila Alliu
Camila A. Altamirano
Naomi L. Delbury
Carla K. Duran
Deborah A. Fagan
Kate B. Finnegan
Nicole S. McGahey
Julianna L. Moraski
Amber R. Olsen
Jonathan Syre
Christopher M. Tyminski Jr.
Edwin Sanchez
Newton
Rayan S. Aboufariss
Sofia S. Anica
Scott J. August
Edward A. Baldwin
Rachel C. Beyer
Craig J. Bickhardt
Jasmin Felise Borgonia
Luc C. Brancheau
Ryan M. Carroll
Katelyn L. Compton
William Davie
Rhiannon M. DeMauro
Gezim Duda
Reldi Durrsi
Theodora G. Eaton
Marsali Endrizzi
William A. Erickson
Alyssa Fuller
Briannah G. Galeos
Carina Gasparini
Julia E. Geydoshek
Sebastian D. Gonzalez Penaranda
Nicole A. Grau
Alexandria E Gray
Teagan E Hennet
Jared W. Hensz
Paula Herold
Christopher T. Huarte
Arielle V. Kamby
Madison M. Kent
Renald Koka
Susa Johanna Kreitz
Jean M. LaGreca
Julie Ann Leatham
Ryan G. Lloyd
Alvaro Loche Iglesias
Tyler M. Lorello
Richard T. Maier
Mathieu Massicotte
Miranda N. Mazzola
Asha C. McClurg
Gemma G. Meade
Iliana Mendoza Cobos
Noah E. Metzgar
William F. Morrison
Noah S. Murciano
Alyssa R. Murphy
Taegan J. Murray
Greta B. Nappa
Darcy O’Connor
Isabelle R. Osborne
Melissa Osieja
Michael A. Petrullo
Taylor D. Plyley
Owen M. Power
Anastasia M. Rabidis
Gabriela R. Rivera
Cole A. Roff
Caitlyn R. Salerno
Kelly G. Salomon
Thomas R. Salomon
Melissa Sanchez Casas
Jacqueline Sanchez
Rebecca A. Sanderson
Brandon J. Santoro
Daniel P. Sappio
Jeffrey R. Schweitzer
Melaina L. Scuralli
Justin H. Shonk
Stephen C. Sigman
Renee C. Slobodzian
Natalie R. Squires
Emily H. Stanwick
Sebastian C. Stephan
Samuel Suarez
Kathryn R. Szatkiewicz
Jordalin L. Taveras
Anton Tomm
Jaime D. Ulrich
Blaise V. Vallorosi
Ryan C. VanNieuwland
Peter M. VanOrden
Angelico B. Villaruz
Ian D. Wylie
Nitosha Young
Ty E. Yurgel
Gina I. Zazzali
Oak Ridge
Jade Melito
Ogdensburg
Katherine E. Andrews
Kayla M. Baker
Nicholas T. Batelli
Nicholas Javornik
Jade T. Lally
Hannah C. Panzarella
Brendan Reynolds
Mary V. Sutton
Lana M. Varcadipane
Trevor J. Washer
Sparta
Zainah Alizade
Julia E. Ball
Grace Becker
Dominick J. Candeloro
Isabella H. Candeloro
Elizabeth Cardoso
Riley G. D’Alessandro
Kelly L. Dacus-Smith
Kaetana G. DeGiovanni
William DiGiuseppe
Rebecca A. Gillespie
Joshua K. Gorman
Nicholas R. Gorman
Caroline H. Jordan
Hailey C. Koerner
Matthew R. Reilly
David S. Salmon
Linda O. Santiagomccrorey
Caitlin Scarpa
Spencer R. Schroepfer
Ryan T. Scott
Jacob J. Sedar
Zachary A. Sinon
Anne M. Souza
Matthew Taylor
Sydney R. VanBrunt
Amanda R. Ventre
Ellen Lou Villapando
Stanhope
Adebusayo O. Adebayo
Kati M. Aust
Vincent J. Basile
Jodi Callaghan
Victoria K. Cobb
Harmony Debowski
Logan Debowski
Paige S. Dellosso
Beth A. Detombeur
Tiffany S. Dimino
Hannah N. Giordano
Breanna A. Maurer
Rachel Nadeau
Madison R. Peach
Chloe S. Reed
Emily Schneider
Ashley M. Wilcken
Stockholm
Dean M. Carrigan
Riley R. Cunniffe
Michael R. Dunay
Kathleen R. Kmetz
Cassandra N. Rinn
Samantha J. Sampson
Michael C. Spino
Zoe B. Thompson-Novak
Sussex
Mayce M. Albakri
Hannah R. Aroune
Ariana G. Buccieri
Joseph C. Carosella
Jason L. Coppola
Heather R. Cordero
Christine A. DeMaria
Devan C. DePue
Daniel P. Devine
Brandie K. DiCarlo
Avery T. Dust
Nathan A. Fitch
Matthew S. Garrison
Derek C. Gorman
Emily J. Gorman
Kelci C. Grieder
Gabrielle J. Haggerty
Clayton J. Heidt
Jillian C. Hill
Hailey M. Ipsale
Samara M. Karmiol
Madeline P. Ludwig
Alyssa G. Lukawski
Katelyn R. Mac-Lean
Vincent J. Marcum
Emma Matthews
Paige M. McCarrick
Callum R. Mcauley
Anne Meade
Erica L. Meichsner
Jessica M. Mitchell
Michael F. Moore
Patrice A. Moore
Emily Moran
Mireha O’Halloran
Jessica R. Poggi
Chris W. Raab
Daniel A. Ramos
Daniel R. Sabat
Lucas Silva
Christopher R. Simmen
Paige E. Stewart
Raven J. Vanderhoof
Brianna Wynne
Samuel N. Yanchuk
Vernon
Alexandria R. Bisanzio
Talia Jean Borkowski
Dante M. Carfizzi
Andrew C. Cerene
Thomas J. Cimino
James M. Doorley
Emily V. Drake
Aubrey R. Gardner
Ashe Gobin
Christopher S. Hainzl
Richard A. Harris
Samantha Jennings
Susan Kaufmann
Laura V. Krone
Caitlyn M. Mayo
Gabriella R. Salvemini
Luke Scrudato
Christian D. Triggiani
Wantage
Nicholas J. Alemy
Colleen E. Badrow
Michael Christopher
Desiree A. Church
Steven A. Cowell
Isabella G. DiBartolo
Olivia R. Fairweather
Samantha Fundell
Emily E. Haudek
Michael E. Ireland
Bintou Kanteh Manneh
Mikayla S. Lipsky
Haley M. Magill
Joseph J. Meurer
Sarah R. Ransom
Hunter B. Riker
Bryan Silva
Gabriel Silva
Justine N. Talt
Nicolas P. Zoccoli