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Sussex County Community College announces Dean’s List

Newton. Sussex County Community College has announced students who showed the academic achievement required to make the Dean’s List for the Fall 2020 semester. To be named, a student must have a semester (full-time students) or cumulative (part-time students) grade point average of at least 3.5.

Newton, N.J. /
11 Jan 2021 | 06:16
    Sussex County Community College
    Sussex County Community College

Andover

Samantha K. Antonucci

Holly L. Barry

Gavin A. Bermingham

Anthony M. Bockbrader

Bonnie L. Brandon

Dominick J. Falleni

Victoria J. Fox

Gianna V. Giordano

Jessica M. Hurley

Justin Iazzetti

Alexa R. Keyworth

Kathryn M. Livesey

Jessica B. Maffey

Ryan T. Marshall

Noelle Matullo

Ryan E. McCarthy

Megan L. McManus

Danielle Menta

Nichole T. Niemynski

Bryan W. Paes

Grant D. Parker

Elizabeth R. Sedlak

Kristin K. Smith

Ashley M. Williams

Arianna A. Ziegler

Augusta

Aidan A. Dewitt

Matthew R. Duffy

Clara J. Lappert

Colin R. Nelson

Byram

Ryan E. Chozick

Benjamin W. Lauridsen

John L. Lutz

Jennifer Rowe

Franklin

Arnaldo N. Allende

Ashley T. Benecki

John J. Christiano

Lexus N. Decker

Joseph Gencarelli

Justin D. Itter

Ashleigh C. Jacobs

Hailey M. Langenfeld

Noelle G. Maynard

Cheyenne E. Mazzucco

Peter J. Paszkiel

Rebekah C. Russo

Carolina M. Sachno

Jamie L. Titka

Chelsea A. Vandyk

Kelly M. White

Glenwood

Maranda R. Frank

Caleb A. Gibson

Kristen M. Iarkowski

Michael Romanelli

Julia F. Stellingwerf

Hamburg

Nicole E. Andretta

Elijah C. Bascomb

Crystal M. Caamano

Zachary J. Clawson

Erin E. DeVries

Jessica D. Dupre

Thomas R. Hazen

David J. Magella

Lillian G. Pelaez

Zoe C. Pettway

Colin J. Sabol

Richard L. Schnurr

Jillian A. Soto

Nicole L. Verga

Highland Lakes

Amanda L. Cueman

Aaron W. Culpepper

Kathleen J. Curtis

Emilie J. Dupont

Beata Flig

William V. Genader

Gregory R. Hartle

Elise G. Kastner

April Kooistra

Michael X. Markowycz

Hailee N. Mayer

Stephanie R. McCormick

Lauren K. Moroney

Kerry L. Murphy

Michael E. Pessolano

Jessica M. Potsel

Mark J. Reilly

Jacqueline A. Slate

Alyson G. Stella

Mia E. Touw

Erik J. VanGorder

Lindsay N. Azzopardi

Lafayette

Leila Alliu

Camila A. Altamirano

Naomi L. Delbury

Carla K. Duran

Deborah A. Fagan

Kate B. Finnegan

Nicole S. McGahey

Julianna L. Moraski

Amber R. Olsen

Jonathan Syre

Christopher M. Tyminski Jr.

Edwin Sanchez

Newton

Rayan S. Aboufariss

Sofia S. Anica

Scott J. August

Edward A. Baldwin

Rachel C. Beyer

Craig J. Bickhardt

Jasmin Felise Borgonia

Luc C. Brancheau

Ryan M. Carroll

Katelyn L. Compton

William Davie

Rhiannon M. DeMauro

Gezim Duda

Reldi Durrsi

Theodora G. Eaton

Marsali Endrizzi

William A. Erickson

Alyssa Fuller

Briannah G. Galeos

Carina Gasparini

Julia E. Geydoshek

Sebastian D. Gonzalez Penaranda

Nicole A. Grau

Alexandria E Gray

Teagan E Hennet

Jared W. Hensz

Paula Herold

Christopher T. Huarte

Arielle V. Kamby

Madison M. Kent

Renald Koka

Susa Johanna Kreitz

Jean M. LaGreca

Julie Ann Leatham

Ryan G. Lloyd

Alvaro Loche Iglesias

Tyler M. Lorello

Richard T. Maier

Mathieu Massicotte

Miranda N. Mazzola

Asha C. McClurg

Gemma G. Meade

Iliana Mendoza Cobos

Noah E. Metzgar

William F. Morrison

Noah S. Murciano

Alyssa R. Murphy

Taegan J. Murray

Greta B. Nappa

Darcy O’Connor

Isabelle R. Osborne

Melissa Osieja

Michael A. Petrullo

Taylor D. Plyley

Owen M. Power

Anastasia M. Rabidis

Gabriela R. Rivera

Cole A. Roff

Caitlyn R. Salerno

Kelly G. Salomon

Thomas R. Salomon

Melissa Sanchez Casas

Jacqueline Sanchez

Rebecca A. Sanderson

Brandon J. Santoro

Daniel P. Sappio

Jeffrey R. Schweitzer

Melaina L. Scuralli

Justin H. Shonk

Stephen C. Sigman

Renee C. Slobodzian

Natalie R. Squires

Emily H. Stanwick

Sebastian C. Stephan

Samuel Suarez

Kathryn R. Szatkiewicz

Jordalin L. Taveras

Anton Tomm

Jaime D. Ulrich

Blaise V. Vallorosi

Ryan C. VanNieuwland

Peter M. VanOrden

Angelico B. Villaruz

Ian D. Wylie

Nitosha Young

Ty E. Yurgel

Gina I. Zazzali

Oak Ridge

Jade Melito

Ogdensburg

Katherine E. Andrews

Kayla M. Baker

Nicholas T. Batelli

Nicholas Javornik

Jade T. Lally

Hannah C. Panzarella

Brendan Reynolds

Mary V. Sutton

Lana M. Varcadipane

Trevor J. Washer

Sparta

Zainah Alizade

Julia E. Ball

Grace Becker

Dominick J. Candeloro

Isabella H. Candeloro

Elizabeth Cardoso

Riley G. D’Alessandro

Kelly L. Dacus-Smith

Kaetana G. DeGiovanni

William DiGiuseppe

Rebecca A. Gillespie

Joshua K. Gorman

Nicholas R. Gorman

Caroline H. Jordan

Hailey C. Koerner

Matthew R. Reilly

David S. Salmon

Linda O. Santiagomccrorey

Caitlin Scarpa

Spencer R. Schroepfer

Ryan T. Scott

Jacob J. Sedar

Zachary A. Sinon

Anne M. Souza

Matthew Taylor

Sydney R. VanBrunt

Amanda R. Ventre

Ellen Lou Villapando

Stanhope

Adebusayo O. Adebayo

Kati M. Aust

Vincent J. Basile

Jodi Callaghan

Victoria K. Cobb

Harmony Debowski

Logan Debowski

Paige S. Dellosso

Beth A. Detombeur

Tiffany S. Dimino

Hannah N. Giordano

Breanna A. Maurer

Rachel Nadeau

Madison R. Peach

Chloe S. Reed

Emily Schneider

Ashley M. Wilcken

Stockholm

Dean M. Carrigan

Riley R. Cunniffe

Michael R. Dunay

Kathleen R. Kmetz

Cassandra N. Rinn

Samantha J. Sampson

Michael C. Spino

Zoe B. Thompson-Novak

Sussex

Mayce M. Albakri

Hannah R. Aroune

Ariana G. Buccieri

Joseph C. Carosella

Jason L. Coppola

Heather R. Cordero

Christine A. DeMaria

Devan C. DePue

Daniel P. Devine

Brandie K. DiCarlo

Avery T. Dust

Nathan A. Fitch

Matthew S. Garrison

Derek C. Gorman

Emily J. Gorman

Kelci C. Grieder

Gabrielle J. Haggerty

Clayton J. Heidt

Jillian C. Hill

Hailey M. Ipsale

Samara M. Karmiol

Madeline P. Ludwig

Alyssa G. Lukawski

Katelyn R. Mac-Lean

Vincent J. Marcum

Emma Matthews

Paige M. McCarrick

Callum R. Mcauley

Anne Meade

Erica L. Meichsner

Jessica M. Mitchell

Michael F. Moore

Patrice A. Moore

Emily Moran

Mireha O’Halloran

Jessica R. Poggi

Chris W. Raab

Daniel A. Ramos

Daniel R. Sabat

Lucas Silva

Christopher R. Simmen

Paige E. Stewart

Raven J. Vanderhoof

Brianna Wynne

Samuel N. Yanchuk

Vernon

Alexandria R. Bisanzio

Talia Jean Borkowski

Dante M. Carfizzi

Andrew C. Cerene

Thomas J. Cimino

James M. Doorley

Emily V. Drake

Aubrey R. Gardner

Ashe Gobin

Christopher S. Hainzl

Richard A. Harris

Samantha Jennings

Susan Kaufmann

Laura V. Krone

Caitlyn M. Mayo

Gabriella R. Salvemini

Luke Scrudato

Christian D. Triggiani

Wantage

Nicholas J. Alemy

Colleen E. Badrow

Michael Christopher

Desiree A. Church

Steven A. Cowell

Isabella G. DiBartolo

Olivia R. Fairweather

Samantha Fundell

Emily E. Haudek

Michael E. Ireland

Bintou Kanteh Manneh

Mikayla S. Lipsky

Haley M. Magill

Joseph J. Meurer

Sarah R. Ransom

Hunter B. Riker

Bryan Silva

Gabriel Silva

Justine N. Talt

Nicolas P. Zoccoli