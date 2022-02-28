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Sparta High School Honor Rolls

Sparta. Sparta High School has announced its Principal’s Scholar, Scholar, and Commended Honor Rolls for Marking Period 2.

| 28 Feb 2022 | 02:05
    Sparta High School (Facebook page)
    Sparta High School (Facebook page)

PRINCIPAL’S SCHOLAR HONOR ROLL

Mya Abraham

Aidan Agront

Paula Aldaz-Pagnacco

Ryan Amato

Leah Andrini

William Askin

Anjolina Aulov

Dagney Bunkers

Mairin Byrne

Ava Capeci

Molly Chapman

Ling Lan Chen

Megan Chiesa-Rupani

Mahanth Chintha

Emily Ciaburri

Makayla Colon

Abigail Connors

Patrick Connors

Adriana Davis

Julia DiPasquale

Jaimin Duberry

Ella Duphiney

Erin Duthaler

Lauren Ellrott

Haley Erickson

Isabella Frattura

Olivia Friesen

Colin Gallagher

Juliane Handzus

Tyler Harms

Keara Hynes

Daniella Inglima

Jelphis Joaquin

Hana Kachersky

Tara Keller

Rutuja Kirange

Justin Knapp

Uma Kowalski

Emma Kristiansen

Maya Laliker

Mikayla Lapp

Julian Laznik-Moraghan

Joshua Lipton

Carly List

Shannon Lloyd

Collin Maher

Madison Maines

Patrick Maraziti

Lynnessa Marrow

Rowan Mendel

Evan Miller

Mackenzie Mongon

Owen Murphy

Praise Ojo

Julianna Papaleo

Emily Pappa

Ava Picinic

Gianna Ramieri

Madelyn Rufino

Chloe Rullis

Sayler Salvigsen

Talia Sanchez

Aralyn Saulys

Laura Scheri

Rishma Seerattan

Sabrina Smith

Gina Stankiewicz

Kate Sutphen

Kathryn Sutton

Selma Taguinod

Diego Torres

Lea Tsamadias

Evangeline Turturro

Christopher Verney

Emma Westervelt

Jack Wittenmeier

Madeline Worsley

Brooke Wydenbach

Grade 10

Caleb Abraham

Ian Bellush

Benjamin Bialkin

Abigail Blochinger

Bailey Brannigan

Sophia Candeloro

Charles Canzoniero

Shea Cina

Gabriella Coonan

Ashley Crane

Nicholas Curry

Emily Dalcamo

Sophia Davis

Isabella DiGioia

Malaya Dobbs

Dana Dunbar

Ava Dutro

Benjamin Dykstra

Rachel Edmunds

Edward Flannery

Luke Gozdenovich

Lorayne Gulbrandsen

Shea Harrison

Gabrielle Heim

Tahg Herbison

Eva Hughes

Ayush Iyer

Remson Jarrell

Gabriel Jarvis

Kyleigh Johnsen

Jordyn Kelly

Kylie Klinck

Gavin Kornas

Charlote Krumpfer

Michelle Kujalowicz

Leanne Kurian

George Kyriakou

Francis Lloyd

Ronak Mamidala

Scarlet Matteson

Kyleigh Mongon

Julia Mooney

Gaayathri Nadarajah

Sasha Nelson

Jolie Neuschatz

Victor Nowak

Nina Nyerges

Kayleigh O’Brien

Madison O’Malley

Aidan Olarte

Anthony Pandiscia

Charlotte Pennington

Daniel Perez

Angelina Persaud

Alena Picinic

Abigail Pierson

Vaiden Pollard

Christian Posada

Cassidy Pry

McKaela Reekie

Nathaniel Rogoff

Ryan Roldan

Juliette Sanchez

Samuel Scalera

Surekha Selvaraj

Katherine Sheeran

Payton Simpson

Dean Stas

Sarah Weisbeck

Connor White

Logan Winslow

Anna Yerofeyev

Grade 11

Maia Albuquerque

Jake Alcivar

Goldie Ancis

Courtney Askin

Jason Baldanza Jr.

Alexa Bally

Daniel Bates

Kimberley Bellamy

Rachael Berghahn

Kimberly Botta

Aine Mary Byrne

Jonathan Byrnes

Dillon Caswell

Riccardo Cestaro

Kaitlyn Cioc

Nikolas Cucciniello

Tyler Dalmedo

Devin Dean

Samantha Di Santi

James DiPasquale

Jessica Drozd

Millen Duberry

Molly Englehardt

Elizabeth Enriquez

Brooke Fastnacht

Robert Ferguson

Olivia Flanz

Emma Flores

Alexandra Forman

Katrina Furgeson

Shannon Furgeson

Alicia Gaines

Catherine Gaines

Liam Gallagher

Nicholas Gambino

Valerie Gavioli

Sydney Giroux

Sebastian Gomez

Samantha Grau

Kelly Groome

Emily Harms

Isabella Harris

Jack Hill

Marcella Hill

Lily Hoffman

Benjamin Holden

Sofia Ilardi

Emilia Intorrella

Jolie Jennings

Tristan Jennings

Laura Johnson

Julia Juan

Julia Kadar

Kaitlyn Knapp

Catelina Kollar

James Kressman

Emily Kruger

Anthony Lane

Cassandra Lasko

Julia Lengen

Sarah Levine

Brandon Louissaint

Daniel Maher

Aidan Mahoney

Stephen Matus

Ava Mazzarella

Brynn McCurry

Grace McDonald

Ryan McEllen

Finnigan Mell

Frank Milano

Maelee Moriarty

Mason Munier

Rylee Munier

Kiera Murphy

Matthew Murzaku

Nina Muscarella

Annika Noel

Mae Noury

Kay’lah Otey

Race Partin

Rishi Pasunuri

Ryan Petit

Arianna Puleo

Shelley Ramirez

Andrew Reza

Rylie Richardson

Edward Sandgran III

Luke Scarpa

Matthew Schon

Thomas Schottland

Ella Simmons

Meghan Smith

Isabella Sportelli

Lindsay Stouch

Erin Takach

Gianelli Villalon

Alecxis Villapando

Lilli Wiegand

Chad Wood

Claire Xue

Sarah Yarnall

Alexander Yerofeyev

Grade 12

Emily Abbate

Alexa Acker

Connor Ailara

Lauren Ambrosino

Julianne Ames

Sarah Bargfrede

Natalie Blaszak

Matthew Bouma-Hannam

Adam Bova

Veronica Boye-Codjoe

Hayden Budofsky

Jack Budofsky

Luca Budofsky

Brianna Burns

Christopher Byrnes

Joseph Byrnes

Matthew Byrnes

Gabrielle Canzoniero

Nicholas Capeci

Sarah Caruso

Casey Coleman

Anthony Cortese

Rocco Cortese

Grace Craig

Talia Criso

Andrew Daghlian

Elizabeth DeGasperis

Paige DeGiovanni

Anthony Del Coro

Sofia DiStefano

Aaron Do

Alannah Dobrzynski

Jolie Dottinger

Sean Duthaler

Gabriella Ellrott

Jenna Eltorky

Olivia Enderle

Laurel Ferguson

Robert Frisch

Alexandra Gavioli

Katherine Groome

Linda Gulbe

Eric Gutowski

Noelle Hanek

William Hannan

Dorina Hernandez

Peter Hilgendorff III

Heather Holick

Nicholas Hwang

Emily Iudica

Kavya Kamath

Colin Kowalski

Alexander Lake

Hayley Lane

Lyndsey Lang

Jack Maraziti

Antonio Marin

Kennedy Masternak

Mackenzie Masternak

Katie Mazzella

Grace McDonough

Tanner Mell

Marcelle Mendiburu

Nathan Miller

Norah Monaghan

Paige Mongon

Shaelin Murphy

Emmalina Muth

Ethan Keith Nagamos

Daniel Natale

Richart NG

Gabriella Olarte

Hayley Ouimette

Sila Paniker

Georgia Paraskos

Sean Parks

Lucy Partin

Brianna Patrickio

Ciara Peselli-Hauser

Charlotte Putnam

Hannah Ramos

Adrianna Remo

Lucas Rendina

Emily Roemer

Charlotte Rogoff

Gabrielle Rogoff

Andrew Romano

Olivia Romano

Elizabeth Russo

Jake Ryan

Cody Ryersen

Amanda Sanagorski

Raina Santora

Melissa Schweizer

Alyssa Scott

Devon Scott

Alison Sehnert

Kayleigh Simpson

Justin Smith

Katherine Smith

Samantha Stankiewicz

Andrew Stefancik

Joseph Stevens

Victoria Straub

Paige Sumowski

Luis Torres

Bektur Totoshev

Lily Travaille

Despina Tsamadias

Anna Van Grouw

Nicholas Ventresca

Isabella Verdesco

Kaleigh West

MaryGrace Wille

Adam Wood

David Youm

Reese Zapata

SCHOLAR HONOR ROLL

Grade 9

Juliette Amiel

Domenico Audino

David Baker

Brett Beierle

Brianna Brennan

James Brylawski

Devon Dobbs

Giselle Faria

Yahet Ferrer

Jason Fisher

Lysander Flores

Grady Gaines

Isabella Gannon

Joshua Garces

Michael Ginsberg

Tessa Goldman

Daniel Grabowski

Mario Graniello

Marguerita Higgins

Eliana Intorrella

Arabella Jarani

Roman Katsnelson

Ana Knezevic

Joshua Levine

Brianna Mancini

Caden Masternak

Brooke McCann

Julia Miller

Kailyn Moughrabie

Jeremy Nester

Andres Parreno

Thelonious Peirce

Sylvia Przydzial

Gavin Sloginski

David Trela

Matthew Trela

Grade 10

Jacob Ameen

Megan Armstrong

Osher Biniamin

Lukas Blume

Julia Bollard

Chloe Brawer

Abigail Bruseo

Dante Buccino

Nathaniel Burke

Brandon Cabrera

Owen Carey

Grace Conrad

Johnna DeGiovanni

Natalie DeMuth

Jamie DePasquale

Mariella DeSimone

Kathleen Eisenhardt

Sama Elhamouly

Blake Evelyn

Angelina Farella

Rylan Gibbons

Rocco Gorvan

Parker Hein

Thomas Hogan

Brooke Joy

Joseph Kopec

John Langeraap

Elliott Layman

Gabriella Lindner

Eleanor Luizzo

Ava Luna

Haley Maher

Krishiv Malhotra

Katherine McCall

Braeden Neal

Russell Prestipino

Ella Ryan

Thomas Ryan

Nicholas Sebes

Catelyn Sehnert

Connor Sumowski

Ashton Welber

Myles Williams

Walter Willwerth

Grade 11

Brandon Bakke

Arlene Betancourth

Davin Brooks

Bailey Chapman

Remi Coleman

Nicholas Cortese

Matthew DaPrato

Mary Digiuseppe

Aiden Doyle

Delaney Ekeman

Christina Firzlaff

Austen Frattura

Giselle Galarza

Stephanie Glogiewicz

Avril Gomez

Jake Hand

Brady Hinchcliffe

Elizabeth Kelliher

Ella Kenny

Alexandra Kettle

Alexis Krauss

Andrew Kristiansen

Kamila Lopez-Angel

Samantha Macierowski

Nikolas Marchese

Caroline Mastandrea

Callista McKeon

Kyle Monroe

Leah Moore

James Mudrick

Colin Muller

Kylie O’Neil

Finnegan Perry

Adrianna Rivera

Blake Rullis

Meghan Ruzycki

Matthew Schweizer

Miranda Smith

Olivia Stehle

Landon Tanyeri

Zephyrina Turturro

James Weisbeck

Grade 12

Daniel Bavaro

Aidan Belasco

Allen Ben-Nany

Steven Berger

Jeffrey Bischoff

Anthony Bitetto

Brittany Brannigan

Michael Burns

Robert Cerra

Jackson Cisko

Alexander Cramer

Eric Drossel

Emma Dyrsten

Olivia Ekeland

Noor Elhamouly

Samuel Esposito

Jack Ginsberg

John Grimaldi

Jenna Halkyard

Zachary Holick

Allison Hollywood

Sofia Horowitz

Mia Jardine

Mathew Johnson

Elias Kerim

Amir Lalji

Manuel Lopez

Mason Maher

Zachary Martino

Alexa Matkiwsky

William Mowbray

Adam Osle

Liz Paredes

Vincent Pondiscio

William Quinn

Amanda Robertson

Rachel Rodriguez

Lucas Rule

Michaela Seville

Elizabeth Sheeran

Matthew Silvey

Jakub Skawinski

John Sutphen

Riley Taylor

Parker Williamson

COMMENDED STUDENT HONOR ROLL

Grade 9

Veronica Bednarz

Anthony Caldi

Henri Coleman

Ava Daggett

Melissa DeFontes

Alyssa Deters

Elena Fasano

Allison Fishman

Lilly Gretkowski

Christian Hantson

Elladia Jones

Kaitlyn Kayser

Sean Kettle

Brooke Lengen

Ashley Louissaint

Hope Maher

Emery Malasits

Kimberly Martinez

Christian Mazzarella

Yasmina Mohamed

Nathaniel Nedelka

Makenzie O’Neil

Asher Orlikowski

Avelina Pena

Kaitlyn Peterson

Gavin Pryce

Daniel Roque

Jasmine Santana

Gladys Shauger

Brody Tanyeri

Anthony Tomaszewski

Natalie Torres

Nicholas Vasquez

Mitchell Veron

Grade 10

Noah Adkins

Orianna Bennett

Jane Bleakley

Griffin Brawer

Madison Campisi

Caroline Collver

Brendan Del Coro

Claire Gallagher

Alexander Grubbs

Madison Hagler

Timothy Kelly Jr.

Delaney Klein

Karen Maasbach

Madeline Molbury

Tyrese Nagamos

Aiden Parlapiano

Gabriella Rodek

Sawyer Salvigsen

Briana Santalucia

Claire Sehnert

Logan Sergent

Emily Smernoff

Reese Smith

Adam Stefancik

Jeremiah Stormm-Reitter

Mathew Vassalo

Andrew Young

Grade 11

Samantha Ammaturo

Leah Ben-Nany

Blake Brodersen

Joseph Buono

Ella Collins

Anya Corrado

Jonathan Cristillo

Patrick Dabrowski

Emily Digiuseppe

Anthony Dionisio

Elizabeth Flint

Michael Gaines

Sophia Gianinno

Maxwell Gregg

Elizabeth Hansen

Cameron Ilavsky

Sarah Kosker

Ryan Lee

Lainie Loewen

Sebastian Lopes

Eduardo Lopez

Daniel Lyden

Bradley Maines

John Melik

John Milano III

Lily Olszowski

Lena Podbielski

Keith Pollison

Jack Poust

Elli Rode

Ethan Roldan

Nicholas Ryan

Aidan Sharo

Alexandra Sweeney

Peter Teixeira

Tzuriya Thompson

Riana Tonzola

Ella Welber

Allison Yurchak

Grade 12

Athena Battaglia

Nicole Dabrowski

Ashley Dail

Andrew Davis

Nicole Fauvie

Dahlia Ferrell

Joseph Flynn

Cristina Francescutto

Chase Geer

Kori Griffin

Jeremiah Kelly

Casey Lang

Tyler Liskowicz

Brooke Mauch

Olivia Minetti

Corinna Moriarty

Anna Mueller

Zachary Paladini

Katherine Ryan

Maxwell Scalera

Kevin Struble

Luke Szabo

Scott Wood