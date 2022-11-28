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Hardyston Middle School Honor Roll

Hamburg. Hardyston Middle School’s honor roll list for Marking Period One of the 2022-2023 academic year.

| 28 Nov 2022 | 05:09
    Hardyston Middle School Honor Roll

5th Grade High Honor Roll:

Laelani Arellano

Abigail Baldassano

Natalie Bello

Alexa Fleming

Luke Harrison

Mackenzie Herrmann

Aiden Juba

Jonathan Katzenstein

Gavin McCallum

Charli McClinton

Courtney Mogavero

Joshua Rubalcava

Nathaniel Rubalcava

Allyson Serfass

Kayla Stanton

Lucas Sytsma

Moxy Yannetta

6th Grade High Honor Roll:

Matthew Acevedo

Carly Ashton

Rachel Carr

Sydney Cascone

Madelynn Dick

Victoria Diribe

Connor Duffy

Sierra Jenkins

Sofia Kattner

Julia Khalil

Lina Khalil

Vanessa Lentini

Isabella Luciano

Samantha Naismith

Sophia Nutter

Sierra O’Rourke

Kalli Patalita

Carlyn Sainsbury

7th Grade High Honor Roll:

Jenna Altieri

Jason Barta

Derek Fleming

Brody Incorvaia

Remington Lai

Nolan Murray

Max Schmidt

Isabella Velasco

8th Grade High Honor Roll:

Ethan Barnett

Christopher Delcalzo

Cara Masino

Leah Psaroudis

Adrianna Romeo

Temperance Settembrino

Samuel Tobachnick

Zachary Vierzchalek

Nicole Wasniowska

5th Grade Honor Roll:

Isabelle Androsiglio

Mason Aumick

Peyton Barrett

Kaileigh Bila

Temperance Boughton

Daymian Boyce

Mason Calabrese

Nicholas Carabello

Chloe Clapp

Jake Davidek

Karly-Ann Davina

Chase Diaz

Benjamin Drelick

Paige Garner

Jasmyne Hrehorovich

Jemma Johnson

Noah Kearney

Miranda Madia

Mason Millier

Logan Richter

Jayden Rinaldi

Skyleigh Rock

Brandon Romeo

Noelle Rosimini

Mariah Tabano

Julian Tirado

Giovanna Violante

Ryan Wagoner

Caeley Arellano

5th Grade Honorable Mention:

Matthew Krukovsky

Alliana Riley

James Tangney

Paiton Broda

6th Grade Honor Roll:

Alexandria Asbury

William Chorazy

Abigail Codner

Noel Colwell

Jasmin DaPonte

Jayden De Los Santos

Maire Demsak

David Garcia

Seth Gogolen

Emily Guarino

Brogan Healy

Jack Irish

Matthew Johnson

Ashley Juba

Lincoln Malmstrom

Levi McCarrick

Jack Naprstek

Jovanni Portilla

Emily Reder

Jayda Reid

Alanna Romeo

Dominic Rosanelli

Ashley Rosselli

Ryder VanDerWende

Bianca Vasquez

6th Grade Honorable Mention:

Zachary Colao

Liana Concepcion

Taryn Donovan

Issaiah Gutierrez

Gavin Keller

Arion Konushevci

Colin Portsmore

Logan Quinn

Alekos Reinle

Grace Taylor

Nathan Zanella

7th Grade Honor Roll:

Antonio Alamo

Chase Ali

Aubree Baldassano

Frederick Bansemer

Kenneth Brown

Grace Carr

Guiliana Casselano

Samantha Cicerale

William Conklin

Ashley Culmone

Eloise Demeter

Jordan Ebelle

Jessika Francois

Luke Goldy

Gia Gutierrez

Mason Harrison

Audrey Hintzen

Reilly Irish

Gavin Jensen

Michael Keller

Tristan Kelly

Isabella Lombardi

Melina Lucia

Marissa Mitchell

Lauren Mwaniki

Elena Nagy-Naranjo

Faith Newsome

Jonathan Ortiz

Amelia Pinto

Evangely Rolon-Maldonado

Sadie Rude

Gwen Silipena

Nathaphop Sriraksa

Cheyenne Tamboer

Michael Testa

7th Grade Honorable Mention:

Landon Balunis

Maddox Boyd

Aleciah Dennis

Paris Germain

Jake Pravetz

Ayrianna Schuren-Flatt

8th Grade Honor Roll:

Hunter Ali

Sabrina Barbato

Cayden Collins

Krista Contrada

Bailey Cook

Nicholas Delcalzo

Giana Ficacci

Michael Gibson

Nicolas Hamarcak

Delaina Hentschel

Brooke Jensen

Mary Kornak

Tanya Makhija

Louis Milligan

Alex Mogavero

Liriany Moscoso

Hailey Phillips

Anthony Ramirez

Hayden Reid

Gabrielle Rubalcava

Chelsea Smith

Mary Van Wettering

Alexy Weaver

Elias Wosneski

8th Grade Honorable Mention:

Miguel Aponte

Adrian Babcock

Catherine Byra

Daniel Christensen

Maeghyn DeGraw

Rihanna Follmer

Brandon Kozlak

Patrick Maloney

Aiden Millier

Gabriella Ottilo

Jackson Psaroudis

Scott Weiss

Natalie Wynn