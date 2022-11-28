Hardyston Middle School Honor Roll

5th Grade High Honor Roll:
Laelani Arellano
Abigail Baldassano
Natalie Bello
Alexa Fleming
Luke Harrison
Mackenzie Herrmann
Aiden Juba
Jonathan Katzenstein
Gavin McCallum
Charli McClinton
Courtney Mogavero
Joshua Rubalcava
Nathaniel Rubalcava
Allyson Serfass
Kayla Stanton
Lucas Sytsma
Moxy Yannetta
6th Grade High Honor Roll:
Matthew Acevedo
Carly Ashton
Rachel Carr
Sydney Cascone
Madelynn Dick
Victoria Diribe
Connor Duffy
Sierra Jenkins
Sofia Kattner
Julia Khalil
Lina Khalil
Vanessa Lentini
Isabella Luciano
Samantha Naismith
Sophia Nutter
Sierra O’Rourke
Kalli Patalita
Carlyn Sainsbury
7th Grade High Honor Roll:
Jenna Altieri
Jason Barta
Derek Fleming
Brody Incorvaia
Remington Lai
Nolan Murray
Max Schmidt
Isabella Velasco
8th Grade High Honor Roll:
Ethan Barnett
Christopher Delcalzo
Cara Masino
Leah Psaroudis
Adrianna Romeo
Temperance Settembrino
Samuel Tobachnick
Zachary Vierzchalek
Nicole Wasniowska
5th Grade Honor Roll:
Isabelle Androsiglio
Mason Aumick
Peyton Barrett
Kaileigh Bila
Temperance Boughton
Daymian Boyce
Mason Calabrese
Nicholas Carabello
Chloe Clapp
Jake Davidek
Karly-Ann Davina
Chase Diaz
Benjamin Drelick
Paige Garner
Jasmyne Hrehorovich
Jemma Johnson
Noah Kearney
Miranda Madia
Mason Millier
Logan Richter
Jayden Rinaldi
Skyleigh Rock
Brandon Romeo
Noelle Rosimini
Mariah Tabano
Julian Tirado
Giovanna Violante
Ryan Wagoner
Caeley Arellano
5th Grade Honorable Mention:
Matthew Krukovsky
Alliana Riley
James Tangney
Paiton Broda
6th Grade Honor Roll:
Alexandria Asbury
William Chorazy
Abigail Codner
Noel Colwell
Jasmin DaPonte
Jayden De Los Santos
Maire Demsak
David Garcia
Seth Gogolen
Emily Guarino
Brogan Healy
Jack Irish
Matthew Johnson
Ashley Juba
Lincoln Malmstrom
Levi McCarrick
Jack Naprstek
Jovanni Portilla
Emily Reder
Jayda Reid
Alanna Romeo
Dominic Rosanelli
Ashley Rosselli
Ryder VanDerWende
Bianca Vasquez
6th Grade Honorable Mention:
Zachary Colao
Liana Concepcion
Taryn Donovan
Issaiah Gutierrez
Gavin Keller
Arion Konushevci
Colin Portsmore
Logan Quinn
Alekos Reinle
Grace Taylor
Nathan Zanella
7th Grade Honor Roll:
Antonio Alamo
Chase Ali
Aubree Baldassano
Frederick Bansemer
Kenneth Brown
Grace Carr
Guiliana Casselano
Samantha Cicerale
William Conklin
Ashley Culmone
Eloise Demeter
Jordan Ebelle
Jessika Francois
Luke Goldy
Gia Gutierrez
Mason Harrison
Audrey Hintzen
Reilly Irish
Gavin Jensen
Michael Keller
Tristan Kelly
Isabella Lombardi
Melina Lucia
Marissa Mitchell
Lauren Mwaniki
Elena Nagy-Naranjo
Faith Newsome
Jonathan Ortiz
Amelia Pinto
Evangely Rolon-Maldonado
Sadie Rude
Gwen Silipena
Nathaphop Sriraksa
Cheyenne Tamboer
Michael Testa
7th Grade Honorable Mention:
Landon Balunis
Maddox Boyd
Aleciah Dennis
Paris Germain
Jake Pravetz
Ayrianna Schuren-Flatt
8th Grade Honor Roll:
Hunter Ali
Sabrina Barbato
Cayden Collins
Krista Contrada
Bailey Cook
Nicholas Delcalzo
Giana Ficacci
Michael Gibson
Nicolas Hamarcak
Delaina Hentschel
Brooke Jensen
Mary Kornak
Tanya Makhija
Louis Milligan
Alex Mogavero
Liriany Moscoso
Hailey Phillips
Anthony Ramirez
Hayden Reid
Gabrielle Rubalcava
Chelsea Smith
Mary Van Wettering
Alexy Weaver
Elias Wosneski
8th Grade Honorable Mention:
Miguel Aponte
Adrian Babcock
Catherine Byra
Daniel Christensen
Maeghyn DeGraw
Rihanna Follmer
Brandon Kozlak
Patrick Maloney
Aiden Millier
Gabriella Ottilo
Jackson Psaroudis
Scott Weiss
Natalie Wynn