Sussex Middle School Honor Rolls

HIGH HONOR ROLL
Grade 6
Taylor Coleman
Kaleb DeFalco
Carlie DiCarlo
Madelyn Dziekonski
Anna Elko
Joseph Elko
Mackenzie Fischer
Shannon Ganley
Lily Glanville
Abbigail Gulick
Sarah Handwerger
Luke Honold
August Konzel
Jack Kosinski
Sean McPherson
Kyra Ribello
Samantha Sales
Angelina Sampson
Kendall Scerbo
Abigail Shipman
Brooke Wagner
Cassandra Wyble
Grade 7
Gabriel Basanyi
Nicholas Boffa
Evan Booz
Kayley Bruner
Wyatt Brunner
Madison Cary
Lucille Christman
Chase Conklin
Alexander Conway
Brianne Cooper
Ilirian Dalipi
Gabrielle Diee
Leon Gerbeshi
Ryder Gonzalez
Aiyana Greene
Ethan Ison
Madeline Kinney
Bella Konzel
Jake Lubanski
Leif Mardosa
Ashton Mitchell
Elizabeth Moylan
Justin Palmenberg
Bradey Patrie
Alexandra Portante
Dennis Porycki
Charles Robinson
Michael Roman
Kyra Rome
Mason Sadowski
George Schinas
Genevieve Silva
Kameryn Simionidis
Nuala Ventimiglia
Mikaelyn Walsh
Julianne Wynn
Grade 8
Sarah Alkiswani
Alexandra Antiochos
Gabrielle Beauchamp
Morganne Biasi
Joseph Bimbi
Cadence Bourne
Michael Braga
Anthony Brown
Katee Burch
Addison Cabrera
Brady Conklin
Sabrina Conklin
Mason Contaxis
Shannon Coyle
Jasper d’Ancona
Jason DeMicco
Lynora Elston
McKenzie Grieco
Thomas Holder
Shivani Kapadia
Brandon Kent
Gianna Kimkowski
Vivian Kolakowski
Abigail Lanza
Mackenzie LaRue
Lauren Lazier
Moya Lynch
Lexi Magill
Olivia Margiotta
Jerron Martress
Karli Matthews
Tyler Mauro
Maia Isabel Minong
Kaelyn Morris
George Orellana
Abigail Parise
Linda Payne
Isabella Power
Addison Selby
Kennedy Shepherd
Kaitlyn Simionidis
Grace Thomas
Deborah Todd
Addison Tuper
Joseph Vanderhoff
Paige VanNieuwland
Molly Williamson
Avery Wuhrl
HONOR ROLL
Souleymane Bangoura
Sophia Besaw
Loren Cayer
Quinn Coyle
Gavin DeFinis
Reese Dunkerley
Taylor Eichenlaub
Isabella Fett
Carter Fetzer
Jennifer Finamore
Paxton Gonzalez
Kaedes Guest
Emily Hughes
Dominick Irizarry
Cameron LaRue
Peter Liotta-LaChance
Kialah Liu
Matteo Mancini
Jalene Mancino
Ethan McKnight
Victoria Muller
Domenic Parise
Frank Rome
Savanna Stoll
Mackenzie Zollinger
Hector Aguilar
Emma Baker
Gage Bork
Keira Brown
Aliyah Corey
Natalia D’Ambrosi
Antonio Delillo
Thea-Marie Gustafson
Leah Lazier
Kira Leeseberg
Louis Liakakos
Patrick Licata
Anthony Longo
Drake McNeely
Logan Monica
Makayla Power
Adesina Sampson
Stephen Smith
Jaidyn Soto
Jayden VanDunk
Teighlor VanHorn
David Veldran
Mia Vosburg
Noelle Woolery
Janelle Anderson
Heaven Brown
Matthew Cary
Ayya deWaal
Emily Drennan
Jordyn Faber
Emma Feichtl
Rebecca Fetherman
Izaiah Ficarella
Trent Grau
Tegan Haggerty
Larissa McKay
Hayden Moser
Saige Olinger
Alina Pacheco
Adam Special
Charles Yanecko