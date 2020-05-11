Stanhope Public School District Honor Roll

HIGH HONOR ROLL
Grade 6
Chase De Oliveira
Sydney Herold
Gavin Mahoney
Bella Ribeiro
Grade 7
Lucinda Clauson
Nathan Gonzalez
Lucas Granada
Samantha Krauklis
Sean Palermo
Grade 8
Amira Abdallah
Lindsay Fehir
Ava Madonna
Mia Vergano
HONOR ROLL
Paul Andrews
Samantha Balogh
Grace Berwanger
Melia Gomez
Emily Kali
Sara McNamara
Scott Percarpio
Reese Roth
Angelina Tapia
Scarlett Zapata
Shea Ewer
Aliyah Heins
Devynn McCleary
Kelly Morales
Ashley Mueller
Iann Proano
Julio Sena-Clavijo
Michael Signorile
Sydney Stansfield
Santiago Valencia
Leigha Arnott
Sydney Durand
Ysela Gomez
Avinash Goyal
Caitlin Leyson
Denesia Mathurin
Sila Sara Ozbay
Juliana Ramirez
Ella Smith-Christie
Ryan Stricchiola
Cooper Yowe