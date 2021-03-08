Valley Road School Honor Rolls

HIGH HONOR ROLL
Grade 6
Jasper Balogh
Jake Palermo
Aaron Scharfstein
Grade 7
Amarna DeGil-Balija
Sydney Herold
Gavin Mahoney
Grade 8
Lucinda Clauson
Nathan Gonzalez
Sean Palermo
Santiago Valencia
HONOR ROLL
Mykaela Castillo
Zoey De Oliveira
Bella Garcia
Michael Kmec
Cameron Mueller
Brooklyn Rose Perez
Carly Villani
Paul Andrews
Samantha Balogh
Chase De Oliveira
Melia Gomez
Emily Kali
Sara McNamara
Mason Nikituk
Scott Percarpio
Bella Ribeiro
Reese Roth
Joel Berkowicz
Shea Ewer
Samantha Krauklis
Iann Proano
Michael Signorile
Sydney Stansfield
Sara Vallianos
Adam Wien